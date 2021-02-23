Проклятый дом 4
Страна:
Великобритания, 2020
Премьера:
в РФ 25.02.2021
Режиссер:
Фионн Уоттс, Тоби Уоттс
Актеры:
Ребекка Кальенда, Грэйс Кортни, Матильда Дармэйди, Джули Хиггинсон, Уильям Холстед, Хелен Маккэй, Эйлид Маклафлин, Джеймс Пейдж, Джеймс Роттгер
Жанр:
ужасы, триллер
Продолжительноcть:
107 мин
Известный писатель в компании дочери переезжает в удаленный замок для написания очередного шедевра в жанре ужасов. Он выбрал для этого очень подходящее, но очень опасное место, ведь в стенах постройки затаилось древнейшее зло.
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