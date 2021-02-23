Проклятый дом 4

Страна: Великобритания, 2020

Премьера: в РФ 25.02.2021

Режиссер: Фионн Уоттс, Тоби Уоттс

Актеры: Ребекка Кальенда, Грэйс Кортни, Матильда Дармэйди, Джули Хиггинсон, Уильям Холстед, Хелен Маккэй, Эйлид Маклафлин, Джеймс Пейдж, Джеймс Роттгер

Жанр: ужасы, триллер

Продолжительноcть: 107 мин

Известный писатель в компании дочери переезжает в удаленный замок для написания очередного шедевра в жанре ужасов. Он выбрал для этого очень подходящее, но очень опасное место, ведь в стенах постройки затаилось древнейшее зло.