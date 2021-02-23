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Проклятый дом 4

Проклятый дом 4

Страна:
Великобритания, 2020
 
Премьера:
в РФ 25.02.2021
 
Режиссер:
Фионн Уоттс, Тоби Уоттс
  
Актеры:
Ребекка Кальенда, Грэйс Кортни, Матильда Дармэйди, Джули Хиггинсон, Уильям Холстед, Хелен Маккэй, Эйлид Маклафлин, Джеймс Пейдж, Джеймс Роттгер
  
Жанр:
ужасы, триллер
  
Продолжительноcть:
107 мин
  

Известный писатель в компании дочери переезжает в удаленный замок для написания очередного шедевра в жанре ужасов. Он выбрал для этого очень подходящее, но очень опасное место, ведь в стенах постройки затаилось древнейшее зло.

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Сегодня
23:55 Алмаз Синема
Завтра
23:55 Алмаз Синема
27 февраля, суббота
23:55 Алмаз Синема
28 февраля, воскресенье
23:55 Алмаз Синема
Расписание на все дни
0
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13 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Трофим
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18 мая, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2800 ₽
Mgzavrebi
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18 апреля, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Пионерлагерь Пыльная Радуга
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20 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
HammAli & Navai
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12 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800-2500 ₽
Отель желаний
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4 апреля, воскресенье 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-2500 ₽
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