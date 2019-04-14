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Проклятие плачущей

Проклятие плачущей

Страна:
США, 2019
 
Премьера:
в РФ 18.04.2019
 
Режиссер:
Майкл Чавес
  
Актеры:
Линда Карделлини, Патрисия Веласкес, Рэймонд Крус, Тони Амендола, Шон Патрик Томас, Мадлен МакГроу, Марисоль Рамирез, Джон Маршалл Джонс, Джейни-Линн Кинчен, Ирен Кэн
  
Жанр:
ужасы
  
Продолжительноcть:
95 мин
  

 

Ла Йорона. Плачущая женщина. Вселяющий ужас призрак, затерянный между Раем и Адом и загнанный в ужасную ловушку судьбы, запечатанную его собственной рукой. Простое упоминание ее имени сеет страх по всему миру уже многие поколения. Еще при жизни женщина утопила своих детей в порыве яростной ревности, бросившись в бушующую реку вслед за ними, рыдая от боли и отчаяния. Теперь ее слезы вечны и несут смерть. Тот, кто слышит ее предсмертный крик в ночи, обречен. Ла Йорона крадется в тени и охотится на детей, отчаянно пытаясь восполнить утрату собственных. Проходят столетия, она становится все более ненасытной… а её методы все более ужасными.

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