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Приворот. Черное венчание

Приворот. Черное венчание

Страна:
Россия, 2020
 
Премьера:
в РФ 11.02.2021
 
Режиссер:
Святослав Подгаевский
  
Актеры:
Яна Енжаева, Константин Белошапка, Илья Ермолов, Варвара Бородина, Игорь Хрипунов, Сабина Ахмедова, Кристина Маранды, Лариса Домаскина, Даниэла Богатырева
  
Жанр:
мелодрама, ужасы
  
Продолжительноcть:
92 мин
  

Женю бросает мужчина, которого она любит больше жизни. Не в силах смириться девушка решается на отчаянный шаг: цыганка помогает ей провести ритуал черного венчания и сделать самый сильный приворот на любовь. И Кирилл возвращается! Им еще никогда не было так хорошо вместе, влюбленные не могут оторваться друг от друга. Но с каждым днем страсть Кирилла все больше походит на пугающую одержимость ? он контролирует каждый шаг девушки и не готов ни с кем ее делить: «Ты только моя, а я твой». На что Жене придется пойти, чтобы отменить черное венчание и спасти любимого от необратимого превращения в чудовище? Ведь пока приворот действует, даже смерть не разлучит их.

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Сегодня
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Завтра
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00:05 Киносити
13 февраля, суббота
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17:35 Киносити
21:55 Киносити
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14 февраля, воскресенье
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17:35 Киносити
21:55 Киносити
00:05 Киносити
15 февраля, понедельник
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21:55 Киносити
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16 февраля, вторник
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Расписание на все дни
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Касса
Labov SKY Jam
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20 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 600 ₽
Пешая экскурсия вокруг Кремля с мастер-классом «Филимоновская игрушка» – «Вдоль по Пятницкой»
14 февраля - 30 мая
Центр приема гостей Тульской области
Биртман
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12 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Блондинка КсЮ
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5 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Маленький неоновый принц
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24 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Дора
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12 февраля, пятница 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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