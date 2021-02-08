Приворот. Черное венчание
Страна:
Россия, 2020
Премьера:
в РФ 11.02.2021
Режиссер:
Святослав Подгаевский
Актеры:
Яна Енжаева, Константин Белошапка, Илья Ермолов, Варвара Бородина, Игорь Хрипунов, Сабина Ахмедова, Кристина Маранды, Лариса Домаскина, Даниэла Богатырева
Жанр:
мелодрама, ужасы
Продолжительноcть:
92 мин
Женю бросает мужчина, которого она любит больше жизни. Не в силах смириться девушка решается на отчаянный шаг: цыганка помогает ей провести ритуал черного венчания и сделать самый сильный приворот на любовь. И Кирилл возвращается! Им еще никогда не было так хорошо вместе, влюбленные не могут оторваться друг от друга. Но с каждым днем страсть Кирилла все больше походит на пугающую одержимость ? он контролирует каждый шаг девушки и не готов ни с кем ее делить: «Ты только моя, а я твой». На что Жене придется пойти, чтобы отменить черное венчание и спасти любимого от необратимого превращения в чудовище? Ведь пока приворот действует, даже смерть не разлучит их.
18 февраля, четверг
|00:05
|Киносити
Сегодня
|Киносити
|
13:10
17:35
21:55
Завтра
|Киносити
|
13:10
17:35
21:55
00:05
13 февраля, суббота
|Киносити
|
13:10
17:35
21:55
00:05
14 февраля, воскресенье
|Киносити
|
13:10
17:35
21:55
00:05
15 февраля, понедельник
|Киносити
|
13:10
17:35
21:55
00:05
16 февраля, вторник
|Киносити
|
13:10
17:35
21:55
00:05
17 февраля, среда
|Киносити
|
13:10
17:35
21:55
00:05
18 февраля, четверг
|Киносити
|
00:05
20 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 600 ₽
14 февраля - 30 мая
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
5 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
12 февраля, пятница 18:00
₽ Билеты: 1000 ₽