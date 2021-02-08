Приворот. Черное венчание

Страна: Россия, 2020

Премьера: в РФ 11.02.2021

Режиссер: Святослав Подгаевский

Актеры: Яна Енжаева, Константин Белошапка, Илья Ермолов, Варвара Бородина, Игорь Хрипунов, Сабина Ахмедова, Кристина Маранды, Лариса Домаскина, Даниэла Богатырева

Жанр: мелодрама, ужасы

Продолжительноcть: 92 мин

Женю бросает мужчина, которого она любит больше жизни. Не в силах смириться девушка решается на отчаянный шаг: цыганка помогает ей провести ритуал черного венчания и сделать самый сильный приворот на любовь. И Кирилл возвращается! Им еще никогда не было так хорошо вместе, влюбленные не могут оторваться друг от друга. Но с каждым днем страсть Кирилла все больше походит на пугающую одержимость ? он контролирует каждый шаг девушки и не готов ни с кем ее делить: «Ты только моя, а я твой». На что Жене придется пойти, чтобы отменить черное венчание и спасти любимого от необратимого превращения в чудовище? Ведь пока приворот действует, даже смерть не разлучит их.