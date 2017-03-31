После дождичка в четверг
Страна:
СССР, 1985
Режиссер:
Михаил Юзовский
Актеры:
Олег Табаков, Татьяна Пельтцер, Валентина Талызина, Юрий Медведев, Владимир Федоров, Семен Фарада, Олег Анофриев, Владислав Толдыков, Марина Зудина, Алексей Войтюк
Жанр:
фэнтези, приключения
Продолжительноcть:
74 мин
Рейтинг Кинопоиска:
7,9
Однажды, после дождичка в четверг, у царя Авдея родился первенец. В тот же день родила мальчика и ключница Варвара, а в капусте был обнаружен новорожденный подкидыш. Всех троих нарекли Иванами — и Авдей приказал растить хлопцев вместе. Однако ключница сделала по-своему: положила в царскую люльку своего Ивана, а двух других отдала разбойникам.
20 июня, вторник
|15:00
|Майский
21 июня, среда
|15:00
|Майский
22 июня, четверг
|15:00
|Майский
23 июня, пятница
|15:00
|Майский