Страна: СССР, 1985

Режиссер: Михаил Юзовский

Актеры: Олег Табаков, Татьяна Пельтцер, Валентина Талызина, Юрий Медведев, Владимир Федоров, Семен Фарада, Олег Анофриев, Владислав Толдыков, Марина Зудина, Алексей Войтюк

Жанр: фэнтези, приключения

Продолжительноcть: 74 мин

Рейтинг Кинопоиска: 7,9

Однажды, после дождичка в четверг, у царя Авдея родился первенец. В тот же день родила мальчика и ключница Варвара, а в капусте был обнаружен новорожденный подкидыш. Всех троих нарекли Иванами — и Авдей приказал растить хлопцев вместе. Однако ключница сделала по-своему: положила в царскую люльку своего Ивана, а двух других отдала разбойникам.