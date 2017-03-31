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После дождичка в четверг

После дождичка в четверг

Страна:
СССР, 1985
 
Режиссер:
Михаил Юзовский
  
Актеры:
Олег Табаков, Татьяна Пельтцер, Валентина Талызина, Юрий Медведев, Владимир Федоров, Семен Фарада, Олег Анофриев, Владислав Толдыков, Марина Зудина, Алексей Войтюк
  
Жанр:
фэнтези, приключения
  
Продолжительноcть:
74 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
7,9
          
 

 

Однажды, после дождичка в четверг, у царя Авдея родился первенец. В тот же день родила мальчика и ключница Варвара, а в капусте был обнаружен новорожденный подкидыш. Всех троих нарекли Иванами — и Авдей приказал растить хлопцев вместе. Однако ключница сделала по-своему: положила в царскую люльку своего Ивана, а двух других отдала разбойникам.

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