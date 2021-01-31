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Поли

Поли

Страна:
Франция, 2020
 
Премьера:
в РФ 04.02.2021
 
Режиссер:
Николя Ванье
  
Актеры:
Франсуа Клюзе, Жюли Гайе, Патрик Тимси, Элиза де Ламбер, Ориан Кастано, Патрик Де Валетт, Маттье Пийяр, Анн-Мари Пизани, Люк Палюн, Жан-Жером Эспозито
  
Жанр:
семейный, детский
  
Продолжительноcть:
102 мин
  

10-летняя Сесиль переезжает из Парижа за город вместе с мамой. Найти в деревне новых друзей девочке никак не удается. Однажды по соседству останавливается бродячий цирк, главная звезда которого — пони по имени Поли. Сесиль случайно узнает, что в цирке с пони плохо обращаются, и решает спасти нового друга! Сесиль и Поли отправляются в бега, а в погоню за ними — встревоженный директор цирка Бранкалу и таинственный незнакомец по имени Виктор. Новым друзьям предстоит пережить настоящее приключение, и друг без друга им никак не справиться.

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Сегодня
17:10 Алмаз Синема
Завтра
17:10 Алмаз Синема
6 февраля, суббота
17:10 Алмаз Синема
7 февраля, воскресенье
17:10 Алмаз Синема
Расписание на все дни
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