Страна: Франция, 2020

Премьера: в РФ 04.02.2021

Режиссер: Николя Ванье

Актеры: Франсуа Клюзе, Жюли Гайе, Патрик Тимси, Элиза де Ламбер, Ориан Кастано, Патрик Де Валетт, Маттье Пийяр, Анн-Мари Пизани, Люк Палюн, Жан-Жером Эспозито

Жанр: семейный, детский

Продолжительноcть: 102 мин

10-летняя Сесиль переезжает из Парижа за город вместе с мамой. Найти в деревне новых друзей девочке никак не удается. Однажды по соседству останавливается бродячий цирк, главная звезда которого — пони по имени Поли. Сесиль случайно узнает, что в цирке с пони плохо обращаются, и решает спасти нового друга! Сесиль и Поли отправляются в бега, а в погоню за ними — встревоженный директор цирка Бранкалу и таинственный незнакомец по имени Виктор. Новым друзьям предстоит пережить настоящее приключение, и друг без друга им никак не справиться.