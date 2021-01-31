Поли
Страна:
Франция, 2020
Премьера:
в РФ 04.02.2021
Режиссер:
Николя Ванье
Актеры:
Франсуа Клюзе, Жюли Гайе, Патрик Тимси, Элиза де Ламбер, Ориан Кастано, Патрик Де Валетт, Маттье Пийяр, Анн-Мари Пизани, Люк Палюн, Жан-Жером Эспозито
Жанр:
семейный, детский
Продолжительноcть:
102 мин
10-летняя Сесиль переезжает из Парижа за город вместе с мамой. Найти в деревне новых друзей девочке никак не удается. Однажды по соседству останавливается бродячий цирк, главная звезда которого — пони по имени Поли. Сесиль случайно узнает, что в цирке с пони плохо обращаются, и решает спасти нового друга! Сесиль и Поли отправляются в бега, а в погоню за ними — встревоженный директор цирка Бранкалу и таинственный незнакомец по имени Виктор. Новым друзьям предстоит пережить настоящее приключение, и друг без друга им никак не справиться.
Сегодня
|17:10
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Завтра
|17:10
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6 февраля, суббота
|17:10
|Алмаз Синема
7 февраля, воскресенье
|17:10
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
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17:10
Завтра
|Алмаз Синема
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17:10
6 февраля, суббота
|Алмаз Синема
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17:10
7 февраля, воскресенье
|Алмаз Синема
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17:10
7 февраля, воскресенье 10:45
₽ Билеты: 800 ₽
20 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 600 ₽
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
5 февраля, пятница 21:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
25 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
5 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽