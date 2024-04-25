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Почему ты?

Почему ты?

Премьера:
25.04.2024
 
Режиссер:
Александр Прост
  
Актеры:
Даниил Воробьев, Ангелина Загребина, Алла Юганова, Владимир Жеребцов, Анастасия Панина, Юрий Цурило, Анастасия Спирина, Тимур Савин, Мария Шорохова, Дмитрий Поднозов, Эрик Кения, Владислав Петрушин, Владислав Низовцев, Святослава Сагунова, Александр Ряполов
  
Жанр:
Драматический
  
Продолжительноcть:
103 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 
Рейтинг:
7.30
 
 

Любовь приходит без спроса. Часто не к тем, не так и не тогда. Сможет ли подлинное чувство выжить, когда все началось неправильно и целый мир против? Отдать все без остатка или сдаться? Сгореть или уцелеть?

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