Опасный бизнес
Страна:
Австралия, США, 2018
Премьера:
в РФ 19.04.2018
Режиссер:
Нэш Эдгертон
Актеры:
Шарлиз Терон, Аманда Сэйфрид, Джоэл Эдгертон, Тэнди Ньютон, Майкл Ангарано, Алан Рак, Шарлто Копли, Гарри Тредэвэй, Дэвид Ойелоуо, Пэрис Джексон
Жанр:
боевик, комедия
Продолжительноcть:
110 мин
Дерзкая длинноногая блондинка — она идеально подходит для опасного бизнеса. Однажды одному из ее подчиненных становится известна уникальная формула, за которой гоняется весь мир. Он решает инсценировать собственное похищение и потребовать выкуп у компании. Лучше этому умнику не рассчитывать на помощь своей эффектной начальницы, ведь для корпорации он предпочтительнее мертвый, чем живой.
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22 апреля, воскресенье
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24 апреля, вторник
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25 апреля, среда
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Завтра
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23:20
21 апреля, суббота
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15:05
23:05
22 апреля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
15:05
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15:05
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