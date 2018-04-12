Опасный бизнес

Страна: Австралия, США, 2018

Премьера: в РФ 19.04.2018

Режиссер: Нэш Эдгертон

Актеры: Шарлиз Терон, Аманда Сэйфрид, Джоэл Эдгертон, Тэнди Ньютон, Майкл Ангарано, Алан Рак, Шарлто Копли, Гарри Тредэвэй, Дэвид Ойелоуо, Пэрис Джексон

Жанр: боевик, комедия

Продолжительноcть: 110 мин

Дерзкая длинноногая блондинка — она идеально подходит для опасного бизнеса. Однажды одному из ее подчиненных становится известна уникальная формула, за которой гоняется весь мир. Он решает инсценировать собственное похищение и потребовать выкуп у компании. Лучше этому умнику не рассчитывать на помощь своей эффектной начальницы, ведь для корпорации он предпочтительнее мертвый, чем живой.