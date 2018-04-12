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Опасный бизнес

Опасный бизнес

Страна:
Австралия, США, 2018
 
Премьера:
в РФ 19.04.2018
 
Режиссер:
Нэш Эдгертон
  
Актеры:
Шарлиз Терон, Аманда Сэйфрид, Джоэл Эдгертон, Тэнди Ньютон, Майкл Ангарано, Алан Рак, Шарлто Копли, Гарри Тредэвэй, Дэвид Ойелоуо, Пэрис Джексон
  
Жанр:
боевик, комедия
  
Продолжительноcть:
110 мин
  

Дерзкая длинноногая блондинка — она идеально подходит для опасного бизнеса. Однажды одному из ее подчиненных становится известна уникальная формула, за которой гоняется весь мир. Он решает инсценировать собственное похищение и потребовать выкуп у компании. Лучше этому умнику не рассчитывать на помощь своей эффектной начальницы, ведь для корпорации он предпочтительнее мертвый, чем живой.

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