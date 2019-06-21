Однажды в Стокгольме

Страна: Канада, США, 2018

Премьера: в РФ 27.06.2019

Режиссер: Роберт Будро

Актеры: Нуми Рапас, Итан Хоук, Марк Стронг, Кристофер Хейердал, Торбьорн Харр, Би Сантос, Джон Ралстон, Марк Рендалл, Густаф Хаммарстен

Жанр: драма, криминал

Продолжительноcть: 92 мин

Рейтинг Кинопоиска: 6,28

История термина «стокгольмский синдром», возникшего после захвата шведского банка в 1973 году. Шесть дней вооруженный грабитель Ян-Эрик Олссон продержал в заложниках четырех сотрудников банка, которые впоследствии встали на его защиту.