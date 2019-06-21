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Однажды в Стокгольме

Однажды в Стокгольме

Страна:
Канада, США, 2018
 
Премьера:
в РФ 27.06.2019
 
Режиссер:
Роберт Будро
  
Актеры:
Нуми Рапас, Итан Хоук, Марк Стронг, Кристофер Хейердал, Торбьорн Харр, Би Сантос, Джон Ралстон, Марк Рендалл, Густаф Хаммарстен
  
Жанр:
драма, криминал
  
Продолжительноcть:
92 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
6,28
          
 

История термина «стокгольмский синдром», возникшего после захвата шведского банка в 1973 году. Шесть дней вооруженный грабитель Ян-Эрик Олссон продержал в заложниках четырех сотрудников банка, которые впоследствии встали на его защиту.

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