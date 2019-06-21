Однажды в Стокгольме
Страна:
Канада, США, 2018
Премьера:
в РФ 27.06.2019
Режиссер:
Роберт Будро
Актеры:
Нуми Рапас, Итан Хоук, Марк Стронг, Кристофер Хейердал, Торбьорн Харр, Би Сантос, Джон Ралстон, Марк Рендалл, Густаф Хаммарстен
Жанр:
драма, криминал
Продолжительноcть:
92 мин
Рейтинг Кинопоиска:
6,28
История термина «стокгольмский синдром», возникшего после захвата шведского банка в 1973 году. Шесть дней вооруженный грабитель Ян-Эрик Олссон продержал в заложниках четырех сотрудников банка, которые впоследствии встали на его защиту.
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