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Оборотень

Оборотень

Страна:
США, 2020
 
Премьера:
в РФ 18.03.2021
 
Режиссер:
Джим Каммингс
  
Актеры:
Джим Каммингс, Рики Линдхоум, Роберт Форстер, Хлоя Ист, Джимми Татро, Маршалл Оллман, Дэниэл Фентон Андерсон, Брайан Эндрюс, Невилл Арчамбо, Коллин Баумм
  
Жанр:
комедия, ужасы, триллер
  
Продолжительноcть:
85 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,43
          
 

Ужас охватывает небольшой городок: жестоко растерзанные трупы появляются в каждую полную луну. Потрепанный жизнью офицер Маршал берется за расследование, даже не подозревая, что оно пошатнет его представление о добре и зле.

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Сегодня
22:10 Алмаз Синема
Завтра
22:10 Алмаз Синема
20 марта, суббота
22:10 Алмаз Синема
21 марта, воскресенье
22:10 Алмаз Синема
Расписание на все дни
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Фестиваль памяти Юрия Хоя
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27 марта, суббота 19:00
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 ₽  Билеты: 1200 ₽
Маленький неоновый принц
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24 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Felidae
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15 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
День дурака
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3 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-2100 ₽
Sellout/Архипанк
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9 апреля, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
Моя кошерная леди
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20 марта, суббота 18:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-3500 ₽
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