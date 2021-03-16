Страна: США, 2020

Премьера: в РФ 18.03.2021

Режиссер: Джим Каммингс

Актеры: Джим Каммингс, Рики Линдхоум, Роберт Форстер, Хлоя Ист, Джимми Татро, Маршалл Оллман, Дэниэл Фентон Андерсон, Брайан Эндрюс, Невилл Арчамбо, Коллин Баумм

Жанр: комедия, ужасы, триллер

Продолжительноcть: 85 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,43

Ужас охватывает небольшой городок: жестоко растерзанные трупы появляются в каждую полную луну. Потрепанный жизнью офицер Маршал берется за расследование, даже не подозревая, что оно пошатнет его представление о добре и зле.