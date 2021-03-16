Оборотень
Страна:
США, 2020
Премьера:
в РФ 18.03.2021
Режиссер:
Джим Каммингс
Актеры:
Джим Каммингс, Рики Линдхоум, Роберт Форстер, Хлоя Ист, Джимми Татро, Маршалл Оллман, Дэниэл Фентон Андерсон, Брайан Эндрюс, Невилл Арчамбо, Коллин Баумм
Жанр:
комедия, ужасы, триллер
Продолжительноcть:
85 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,43
Ужас охватывает небольшой городок: жестоко растерзанные трупы появляются в каждую полную луну. Потрепанный жизнью офицер Маршал берется за расследование, даже не подозревая, что оно пошатнет его представление о добре и зле.
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Завтра
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20 марта, суббота
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21 марта, воскресенье
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Сегодня
|Алмаз Синема
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22:10
Завтра
|Алмаз Синема
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20 марта, суббота
|Алмаз Синема
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22:10
21 марта, воскресенье
|Алмаз Синема
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22:10
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
3 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-2100 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
20 марта, суббота 18:00
₽ Билеты: 1000-3500 ₽