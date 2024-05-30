Незнакомцы. Начало

Премьера: 30.05.2024

Режиссер: Ренни Харлин

Актеры: Гэбриел Бассо, Рейчел Шентон, Элла Брукколери, Мадлен Печ, Ричард Брейк, Фрой Гутьеррес, Эма Хорват, Джордж Янг, Ребекка Джонстон, Дженис Ахерн, Бен Картрайт, Райан Боун

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 91 минута

Возрастные ограничения: 18+

Майя и Райан решили отметить пятую годовщину, не подозревая, что она может стать их последней. Путешествуя на своем пикапе через всю страну, они совершают вынужденную остановку в маленьком городе, где местные жители, даже дети, встречают их с большим интересом. Оставаться в этом странном месте пара не хочет, но вынуждена провести ночь в доме, куда вскоре нагрянут безумцы в кукольных масках.