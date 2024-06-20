Не_жилец
Премьера:
20.06.2024
Режиссер:
Майкл Дей
Актеры:
Нестор Карбонелл, Оливер Купер, Оливия Калпо, Франческа Иствуд, Томас Форбс-Джонсон, Эндрю Фридман, Майло Гибсон, Лиза Шурга, Брайден Уоррен
Жанр:
Триллер
Продолжительноcть:
87 минут
Возрастные ограничения:
18+
Джанет — классическая светская львица, которая не привыкла сама решать какие-либо проблемы. Однажды в ее дверь постучал незнакомец. Мужчина-сантехник оказался психически неуравновешенным маньяком, который не спешит уходить из ее дома. Что ж, если Джанет хочет вернуться к прежней жизни, или хотя бы сохранить ее, девушке придется избавиться от незваного гостя. Любым способом.
22 июня, суббота
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:55
|Алмаз Синема
23 июня, воскресенье
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:55
|Алмаз Синема
24 июня, понедельник
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:55
|Алмаз Синема
25 июня, вторник
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:55
|Алмаз Синема
26 июня, среда
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:55
|Алмаз Синема
22 июня, суббота
|Алмаз Синема
|
21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
23 июня, воскресенье
|Алмаз Синема
|
21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
24 июня, понедельник
|Алмаз Синема
|
21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
25 июня, вторник
|Алмаз Синема
|
21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
26 июня, среда
|Алмаз Синема
|
21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
26 мая - 26 июня
12 - 26 июня
4 - 26 июня
1 - 22 июня
4 мая - 21 июня 2023
11 мая - 26 июня 2023