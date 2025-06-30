Марафоны похудения и волшебные уколы: диетолог назвала опасные для здоровья тренды

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Стройная, подтянутая фигура, как на картинке, – мечта многих. Заманчивые марафоны, БАДы для снижения веса или комплексы изнурительных тренировок. Что только не предлагают сегодня соцсети, обещая быстрый и гарантированный результат.

Стройная, подтянутая фигура, как на картинке, – мечта многих. Заманчивые марафоны, БАДы для снижения веса или комплексы изнурительных тренировок. Что только не предлагают сегодня соцсети, обещая быстрый и гарантированный результат.

Медики предупреждают: самостоятельно снижать вес может быть не просто неэффективно, но и опасно для здоровья.

Гастроэнтеролог, диетолог клиники «Физиоздоровье» Олеся Новожилова объяснила, почему процесс снижения веса должен контролировать врач, а не автор марафона.

В погоне за стройностью

В поиске марафонов и псевдоэкспертов по правильному питанию далеко ходить не надо: в любой соцсети найдется миллион «скульпторов твоего тела» и прочих «помогаторов» и «наставников», якобы похудевших и готовых теперь транслировать свой опыт…

– Шарлатанов, которые обещают минимум усилий и максимум результата, сейчас в интернете бесконечное количество. Одни советуют есть только мясо и исключить фрукты, другие уверяют, что всем страждущим стройных тел необходимо интервальное голодание, а третьи и вовсе советуют в день съедать кочан капусты… У таких псевдоэкспертов миллионы подписчиков, они смотрят на красивые картинки, мотивирующие посты и верят им. И именно это страшно, потому что несет серьезную опасность.

Снижение веса – это очень серьезная работа, которая может существенно сказаться на здоровье, если ведется человеком, совершенно далеким от профильной медицины.

Причиной лишнего веса зачастую не всегда может быть переедание. Полнота может быть признаком проблем с щитовидной железой, надпочечниками, ЖКТ и многими другими проблемами… У меня была среди пациентов девушка, которая долгое время сама боролась с лишними килограммами. При обследовании у нее был выявлен рак щитовидной железы. Об это ей не рассказала бы ни одна кремлевская диета или автор марафона. Благодаря тому, что она вовремя обратилась за медицинской помощью, мы спасли ей жизнь, а после окончания лечения у онколога решили и проблему лишнего веса.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

БАДы и уколы для снижения веса

Производители и продавцы различного профессионального питания и БАДов для похудения тоже не стесняются уверять своих клиентов в гарантии результата.

Хотя даже их представители в своих соцсетях не скрывают: «Моя цель и жизненная позиция – чтобы мы ни в чем не нуждались и больше путешествовали». Они об этом рассказывают в публикациях, призывающих вступать в ряды менеджеров по продажам. К сожалению, лишь единицы внимательно анализируют страницы таких популяризаторов «порошкового питания». Большинство же просто верят на слово незнакомым людям в интернете.

– Хорошо, если в составе таких порошковых смесей содержатся безвредные витамины в разумных дозировках. А сколько жертв этого беспощадного сетевого маркетинга потом приходит в нам с жалобами на проблемы с пищеварением! Ошибочно думать, что существует одинаковое питание для всех. Мы все разные, у нас свой индивидуальный набор особенностей здоровья, физической формы и много чего еще. Именно поэтому адекватное питание, подходящее конкретному человеку, может подобрать только диетолог.

В числе моих пациентов в том числе есть и спортсмены. Они приходят за помощью в подборе питания, потому что понимают, что для достижения хорошего спортивного результата нужен не протеин и прочий спортпит, а реально сбалансированный рацион, учитывающий индивидуальные особенности и физическую нагрузку.

Что касается укола, снижающего вес: это медицинский препарат, имеющий показания и противопоказания. Поэтому его применение должно быть назначено врачом и им же контролироваться дозировка.

Изнуряющие тренировки

Спортивное тело – во многих случаях это синоним здоровья. Но для здоровья очень важен баланс физической нагрузки, калорий, белков, жиров и углеводов. Любой дисбаланс в этом случае может отразиться на фигуре не самым лучшим образом.

– У меня был пациент, который много времени проводил в спортзале, но не худел, потому что не менял рацион питания. Его организм от чрезмерных нагрузок требовал большое количество калорий. В итоге образовался замкнутый круг. Нам удалось вернуть гармонию в этом вопросе и вывести пациента на нужные ему цифры веса.

В качестве рекомендации по физической нагрузке я рекомендую своим пациентам ежедневно ходить пешком не менее 45 минут. Я сторонник считать движение во временном соотношении, а не в тысячах шагов.

Коррекция веса по правилам

Работа с весом с медицинской точки зрения начинается с комплексной проверки здоровья. Пациент сдает анализы, проходит обследование и затем биоимпедансометрию для выяснения соотношения мышечной и жировой ткани. С учетом всех этих показателей далее строится работа.

– Прежде чем говорить о том, как будем снижать вес, нужно понять: а в вообще сейчас можно это делать? Если у пациента низкий гемоглобин, то сначала нужно скорректировать это, а только потом заниматься похудением. Дело в том, что снижение веса для организма – это тоже стресс: годами он наедал, наедал, а теперь внезапно перестал! Чтобы этот процесс прошел нормально, нужно правильно подготовить пациента.

Также надо понимать, что каждый тип ожирения требует разного подхода. В одном случае необходимо увеличение физической нагрузки, в другом – в первую очередь корректировать питание.

Мечтающий расстаться с килограммами должен понимать, что это не разовая акция, а марафон на всю жизнь: он должен будет всегда следить за своим рационом, чтобы вес не возвращался. Подобранное диетологом, учитывает в том числе привычки и вкусовые предпочтения человека. Если человек не завтракает и чувствует себя при этом хорошо, то и не нужно начинать его день с приема пищи. Также на приеме я рассказываю, как с пользой для организма готовить те или иные блюда, какие масла использовать и многое другое.

Биоимпедансометрию мы используем не только для первичной диагностики состояния. Она позволяет видеть динамику изменения соотношения массы тела и жировой ткани, контролировать сохранение первой. Ее сокращение может привести к саркопении – это потеря мышечной массы, когда теряется функция мышц. То есть человек не может нормально выполнять адекватную физическую нагрузку и чувствует все время усталость. Такое состояние не восполняется, а человек испытывает усталость, вялость даже при минимальной нагрузке, даже при отсутствии лишнего веса.

Питание – наше здоровье. И если по молодости это не так заметно, то к старости все это дает о себе знать. У многих людей старше 70 лет на фоне лишнего веса болят суставы. Важно понимать, что заняться вопросами веса никогда не поздно. И даже в серебряном возрасте можно вернуть себе активность и легкость передвижения.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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