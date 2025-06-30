«Центр профессионального развития и инноваций»: от встречи за кофе до меморандума с Китаем

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В мире, где технологии обгоняют прогнозы, а новые тренды появляются едва ли не ежедневно, одно остаётся неизменным: настоящие профессионалы учатся всю жизнь. Не ради галочки, а потому что знают: развитие — это не обязанность, а путь. Нужны не просто знания, а пространство, где встречаются профессионалы и рождаются идеи.

Такое пространство удалось создать Татьяне Карабулут, основателю и руководителю «Центра профессионального развития и инноваций» (ЦПРИ) на площадках деловых мероприятий (конференций, стажировок, тренингов).

Как тем, кто хочет расти, найти тех, с кем это можно сделать

– Медицина и образование – сферы, касающиеся каждого из нас с самого рождения и на протяжении всей жизни. И меня всегда волновал вопрос: как мы, вместе с командой, можем стать частью изменений, которые делают эти сферы лучше?

Именно это желание – сделать систему лучше, доступнее, человечнее – стало началом ЦПРИ. Мы создали пространство, где руководители могут получить доступ к передовым практикам, пообщаться с лучшими специалистами и внедрить новые подходы в свою работу.

Уже 12 лет мы помогаем профессионалам расти. За это время проведено более 170 мероприятий внутри страны и за её пределами, в которых приняли участие более 14 тысяч человек из России и стран СНГ.

Но настоящий результат – не в цифрах, он – в решениях, внедрённых в работу организаций, в связях, которые становятся началом новых возможностей.

Границы не помеха

– Сегодняшние реалии диктуют свои правила. Не в каждую страну можно организовать выездное обучение. Но есть страны, где огромные возможности для сотрудничества. И один из ярких примеров продуктивного диалога – недавняя деловая поездка в Китай.

Представьте себе: 80 руководителей из 26 регионов России, активная 6-дневная деловая программа с посещением учреждений, насыщенная культурная программа, переговоры в Пекине и Шанхае!

Итогом стажировки стало подписание меморандума о сотрудничестве с Университетом Цинхуа – одним из самых престижных вузов Китая, выпускником которого является председатель КНР Си Цзиньпин. Это событие само по себе говорит о доверии и уровне взаимодействия.

Но для меня, важнее другое: после таких поездок люди начинают думать иначе. Они возвращаются с идеями, которые потом трансформируются в проекты, изменения, шаги вперёд.

Не просто организаторы – партнёры по развитию

– Организовать масштабное мероприятие – задача не из простых. Нужно продумать логистику, подобрать площадку, согласовать программу, позаботиться о комфорте участников, учесть тысячу мелочей. И всё это – в срок, в бюджете и без сбоев.

Мы понимаем потребности наших участников и включаем в программы самые злободневные вопросы.

Помимо наших плановых мероприятий, мы готовы воплотить в жизнь и любой проект «на заказ». Клиенту не нужно ни о чём беспокоиться. Он сосредотачивается на своей задаче, а мы – на своей.

Главным нашим преимуществом является атмосфера тепла и заботы, которой окружен каждый участник.

«Мир не изменится, если мы не станем частью изменений»

– Сегодня ЦПРИ – это не только площадка для обучения. Это движение профессионалов, которые хотят быть впереди. Людей, которым важно не просто выполнять план, а менять мир к лучшему.

– Мы не просто проводим мероприятия, – рассказывает Татьяна. – Когда мы помогаем расти профессионалам сферы образования, здравоохранения и социального обслуживания, мы становимся частью большого процесса: повышение квалификации специалистов напрямую влияет на эффективность организаций и, самое главное, на качество услуг, которые получают люди.

Если ты чувствуешь, что можешь больше

– Сегодня ЦПРИ продолжает развиваться: компания проводит мероприятия не только по всей России, но и за её пределами. Но рост масштабов — не единственная цель. Центр активно строит не только проекты, но и команду. Ищет тех, кто хочет быть не просто сотрудником, а настоящим соавтором изменений.

– Мы ценим ответственность, стремление влиять на происходящее и желание смотреть на привычное под новым углом, – рассказывает Татьяна. – Если ты чувствуешь, что можешь больше, чем от тебя ждут, если тебе важно не только работать, но и развивать других – приходи к нам. Здесь тебя услышат. И вместе мы будем менять мир к лучшему.

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Фото: Александра Власова и Иван Павлов.

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