Мавританец

Страна: Великобритания, США, 2021

Премьера: в РФ 18.02.2021

Режиссер: Кевин МакДональд

Актеры: Джоди Фостер, Тахар Рахим, Закари Ливай, Саамер Усмани, Шейлин Вудли, Бенедикт Камбербэтч, Лэнгли Кирквуд, Кори Джонсон, Мина Райанн, Мэттью Марш

Жанр: триллер

Продолжительноcть: 129 мин

Фильм основан на бестселлере «Дневник Гуантанамо». Реальная история заключенного в Гуантанамо, которого подозревали в совершении ужасного теракта наконец рассказана во всеуслышание. Не получивший официальных обвинений и возможности защиты в суде, Мохаммед Ульд Слахи провел в заключении более 6 лет. Только после этого он был удостоен права на адвокатов. Но и им в борьбе с правительственной машиной предстоит побороть личные сомнения. Ведь как можно быть до конца уверенными в невиновности заключенного?