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Мавританец

Мавританец

Страна:
Великобритания, США, 2021
 
Премьера:
в РФ 18.02.2021
 
Режиссер:
Кевин МакДональд
  
Актеры:
Джоди Фостер, Тахар Рахим, Закари Ливай, Саамер Усмани, Шейлин Вудли, Бенедикт Камбербэтч, Лэнгли Кирквуд, Кори Джонсон, Мина Райанн, Мэттью Марш
  
Жанр:
триллер
  
Продолжительноcть:
129 мин
  

Фильм основан на бестселлере «Дневник Гуантанамо». Реальная история заключенного в Гуантанамо, которого подозревали в совершении ужасного теракта наконец рассказана во всеуслышание. Не получивший официальных обвинений и возможности защиты в суде, Мохаммед Ульд Слахи провел в заключении более 6 лет. Только после этого он был удостоен права на адвокатов. Но и им в борьбе с правительственной машиной предстоит побороть личные сомнения. Ведь как можно быть до конца уверенными в невиновности заключенного?

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Касса
Северный Флот
Купить билет
13 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
День дурака
Купить билет
3 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-2100 ₽
Кватро
Купить билет
13 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2200-2800 ₽
Шоу театра Юрия Куклачева
Купить билет
6 марта, суббота 13:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-1600 ₽
Kinder
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10 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Апейрон
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27 февраля, суббота 21:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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