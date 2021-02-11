Мавританец
Страна:
Великобритания, США, 2021
Премьера:
в РФ 18.02.2021
Режиссер:
Кевин МакДональд
Актеры:
Джоди Фостер, Тахар Рахим, Закари Ливай, Саамер Усмани, Шейлин Вудли, Бенедикт Камбербэтч, Лэнгли Кирквуд, Кори Джонсон, Мина Райанн, Мэттью Марш
Жанр:
триллер
Продолжительноcть:
129 мин
Фильм основан на бестселлере «Дневник Гуантанамо». Реальная история заключенного в Гуантанамо, которого подозревали в совершении ужасного теракта наконец рассказана во всеуслышание. Не получивший официальных обвинений и возможности защиты в суде, Мохаммед Ульд Слахи провел в заключении более 6 лет. Только после этого он был удостоен права на адвокатов. Но и им в борьбе с правительственной машиной предстоит побороть личные сомнения. Ведь как можно быть до конца уверенными в невиновности заключенного?
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13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 900 ₽
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13 марта, суббота 19:00
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10 апреля, суббота 20:00
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