Мьюзик
Страна:
США, 2021
Премьера:
в РФ 04.02.2021
Режиссер:
Сиа
Актеры:
Джульетт Льюис, Кейт Хадсон, Лесли Одом мл., Мэри Кэй Плэйс, Бен Шварц, Мэдди Зиглер, Гектор Элизондо, Тиг Нотаро, Брэндон Су Ху, Парвеш Шина
Жанр:
драма, музыкальный, мюзикл
Продолжительноcть:
107 мин
Зу после очередной попытки вернуться к нормальной жизни и заново найти свое место в мире, узнает, что ей предстоит стать опекуном сводной сестры ? аутичного подростка по имени Мьюзик. Зу совершенно не готова к новой для себя роли, и первое время кажется, что наладить контакт невозможно. Произойдет ли в жизни сестер чудо, которое всегда ждет тех, кто умеет слышать сердцем?
7 февраля, воскресенье 10:45
₽ Билеты: 800 ₽
20 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 600 ₽
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
5 февраля, пятница 21:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
25 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
5 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽