Страна: США, 2021

Премьера: в РФ 04.02.2021

Режиссер: Сиа

Актеры: Джульетт Льюис, Кейт Хадсон, Лесли Одом мл., Мэри Кэй Плэйс, Бен Шварц, Мэдди Зиглер, Гектор Элизондо, Тиг Нотаро, Брэндон Су Ху, Парвеш Шина

Жанр: драма, музыкальный, мюзикл

Продолжительноcть: 107 мин

Зу после очередной попытки вернуться к нормальной жизни и заново найти свое место в мире, узнает, что ей предстоит стать опекуном сводной сестры ? аутичного подростка по имени Мьюзик. Зу совершенно не готова к новой для себя роли, и первое время кажется, что наладить контакт невозможно. Произойдет ли в жизни сестер чудо, которое всегда ждет тех, кто умеет слышать сердцем?