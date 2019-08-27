Королевские каникулы
Страна:
Канада, США, 2019
Премьера:
в РФ 05.09.2019
Режиссер:
Кевин Джонсон
Актеры:
Ди Брэдли Бейкер, Кевин Чэмберлин, Лудо Лефевр, Колби Лопес, Сизар Миллан, Джейсон Мраз, Карлос ПенаВега, Шер Ру
Жанр:
мультфильм, детский, приключения, семейный
Продолжительноcть:
87 мин
Наследник миллионного состояния и кучки неблагодарных родственников, его псиятельство Принц вышел из зоны комфорта и оказался на улице. Теперь он мечтает вернуться домой. Для этого ему нужно найти новых друзей, избавиться от назойливых белок и сбросить с хвоста матерого охотника. Королевские каникулы начинаются.
Сегодня
|10:00
|Союз (Алексин)
|10:35 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:45
|Союз (Алексин)
|15:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:00
|Союз (Алексин)
|10:35 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:45
|Союз (Алексин)
|15:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 сентября, суббота
|10:00
|Союз (Алексин)
|10:35 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:45
|Союз (Алексин)
|15:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 сентября, воскресенье
|10:00
|Союз (Алексин)
|10:35 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:45
|Союз (Алексин)
|15:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 сентября, понедельник
|10:00
|Союз (Алексин)
|10:35 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:45
|Союз (Алексин)
|15:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 сентября, вторник
|10:00
|Союз (Алексин)
|10:35 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:45
|Союз (Алексин)
|15:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 сентября, среда
|10:00
|Союз (Алексин)
|10:35 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:45
|Союз (Алексин)
|15:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:35
13:45
15:40
17:00
|Союз (Алексин)
|
10:00
14:45
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:35
13:45
15:40
17:00
|Союз (Алексин)
|
10:00
14:45
7 сентября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:35
13:45
15:40
17:00
|Союз (Алексин)
|
10:00
14:45
8 сентября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:35
13:45
15:40
17:00
|Союз (Алексин)
|
10:00
14:45
9 сентября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:35
13:45
15:40
17:00
|Союз (Алексин)
|
10:00
14:45
10 сентября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:35
13:45
15:40
17:00
|Союз (Алексин)
|
10:00
14:45
11 сентября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:35
13:45
15:40
17:00
|Союз (Алексин)
|
10:00
14:45