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Королевские каникулы

Королевские каникулы

Страна:
Канада, США, 2019
 
Премьера:
в РФ 05.09.2019
 
Режиссер:
Кевин Джонсон
  
Актеры:
Ди Брэдли Бейкер, Кевин Чэмберлин, Лудо Лефевр, Колби Лопес, Сизар Миллан, Джейсон Мраз, Карлос ПенаВега, Шер Ру
  
Жанр:
мультфильм, детский, приключения, семейный
  
Продолжительноcть:
87 мин
  

 

Наследник миллионного состояния и кучки неблагодарных родственников, его псиятельство Принц вышел из зоны комфорта и оказался на улице. Теперь он мечтает вернуться домой. Для этого ему нужно найти новых друзей, избавиться от назойливых белок и сбросить с хвоста матерого охотника. Королевские каникулы начинаются.

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Сегодня
10:00 Союз (Алексин)
10:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45 Союз (Алексин)
15:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:00 Союз (Алексин)
10:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45 Союз (Алексин)
15:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 сентября, суббота
10:00 Союз (Алексин)
10:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45 Союз (Алексин)
15:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 сентября, воскресенье
10:00 Союз (Алексин)
10:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45 Союз (Алексин)
15:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 сентября, понедельник
10:00 Союз (Алексин)
10:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45 Союз (Алексин)
15:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 сентября, вторник
10:00 Союз (Алексин)
10:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45 Союз (Алексин)
15:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 сентября, среда
10:00 Союз (Алексин)
10:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45 Союз (Алексин)
15:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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