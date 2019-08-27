Страна: Канада, США, 2019

Премьера: в РФ 05.09.2019

Режиссер: Кевин Джонсон

Актеры: Ди Брэдли Бейкер, Кевин Чэмберлин, Лудо Лефевр, Колби Лопес, Сизар Миллан, Джейсон Мраз, Карлос ПенаВега, Шер Ру

Жанр: мультфильм, детский, приключения, семейный

Продолжительноcть: 87 мин

Наследник миллионного состояния и кучки неблагодарных родственников, его псиятельство Принц вышел из зоны комфорта и оказался на улице. Теперь он мечтает вернуться домой. Для этого ему нужно найти новых друзей, избавиться от назойливых белок и сбросить с хвоста матерого охотника. Королевские каникулы начинаются.