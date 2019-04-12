Код Красный
Страна:
Великобритания, 2018
Премьера:
в РФ 18.04.2019
Режиссер:
Тревор Нанн
Актеры:
Джуди Денч, Софи Куксон, Стивен Кэмпбелл Мур, Том Хьюз, Элфи Аллен, Ким Аллен, Стефен Боксер, Кевин Фуллер
Жанр:
триллер, детектив
Продолжительноcть:
110 мин
Реальная история русской шпионки, которая предотвратила Третью мировую войну. Британская разведка долгие годы гонялась за ней, ее имя стало легендой, о ее подвиге мы узнали только сейчас, когда был снят гриф секретности.
Сегодня
|19:40
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Завтра
|19:40
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20 апреля, суббота
|19:40
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21 апреля, воскресенье
|19:40
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22 апреля, понедельник
|19:40
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23 апреля, вторник
|19:40
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24 апреля, среда
|19:40
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