Код Красный

Страна: Великобритания, 2018

Премьера: в РФ 18.04.2019

Режиссер: Тревор Нанн

Актеры: Джуди Денч, Софи Куксон, Стивен Кэмпбелл Мур, Том Хьюз, Элфи Аллен, Ким Аллен, Стефен Боксер, Кевин Фуллер

Жанр: триллер, детектив

Продолжительноcть: 110 мин

Реальная история русской шпионки, которая предотвратила Третью мировую войну. Британская разведка долгие годы гонялась за ней, ее имя стало легендой, о ее подвиге мы узнали только сейчас, когда был снят гриф секретности.