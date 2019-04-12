афиша
афиша
Регистрация
Код Красный

Код Красный

Страна:
Великобритания, 2018
 
Премьера:
в РФ 18.04.2019
 
Режиссер:
Тревор Нанн
  
Актеры:
Джуди Денч, Софи Куксон, Стивен Кэмпбелл Мур, Том Хьюз, Элфи Аллен, Ким Аллен, Стефен Боксер, Кевин Фуллер
  
Жанр:
триллер, детектив
  
Продолжительноcть:
110 мин
  

Реальная история русской шпионки, которая предотвратила Третью мировую войну. Британская разведка долгие годы гонялась за ней, ее имя стало легендой, о ее подвиге мы узнали только сейчас, когда был снят гриф секретности.

Купить билет
Сегодня
19:40 ДКЖ Кино
Завтра
19:40 ДКЖ Кино
20 апреля, суббота
19:40 ДКЖ Кино
21 апреля, воскресенье
19:40 ДКЖ Кино
22 апреля, понедельник
19:40 ДКЖ Кино
23 апреля, вторник
19:40 ДКЖ Кино
24 апреля, среда
19:40 ДКЖ Кино
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.