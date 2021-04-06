Кинотеатр кошмаров

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 08.04.2021

Режиссер: Алехандро Бругуес, Джо Данте, Мик Гэррис, Рюхэй Китамура, Дэвид Слэйд

Актеры: Микки Рурк, Ричард Чемберлен, Адам Годли, Орсон Чаплин, Эрик Нелсен, Кевин Фонтейн, Морис Бенард, Калиста Бесс, Тэнджи Эмброуз, Белинда Баласки

Жанр: ужасы

Продолжительноcть: 119 мин

Сбор в мире: $33 925,00

Рейтинг Кинопоиска: 5,75

Пятеро незнакомцев оказываются в странном кинотеатре, в репертуаре которого по фильму ужасов на каждого зрителя. Картины будто знают все тайные страхи любого и воплощают их на экране. Кажется, местный киномеханик — единственный, кто знает все секреты этого зловещего места...