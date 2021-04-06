Кинотеатр кошмаров
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 08.04.2021
Режиссер:
Алехандро Бругуес, Джо Данте, Мик Гэррис, Рюхэй Китамура, Дэвид Слэйд
Актеры:
Микки Рурк, Ричард Чемберлен, Адам Годли, Орсон Чаплин, Эрик Нелсен, Кевин Фонтейн, Морис Бенард, Калиста Бесс, Тэнджи Эмброуз, Белинда Баласки
Жанр:
ужасы
Продолжительноcть:
119 мин
Сбор в мире:
$33 925,00
Рейтинг Кинопоиска:
5,75
Пятеро незнакомцев оказываются в странном кинотеатре, в репертуаре которого по фильму ужасов на каждого зрителя. Картины будто знают все тайные страхи любого и воплощают их на экране. Кажется, местный киномеханик — единственный, кто знает все секреты этого зловещего места...
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10 апреля, суббота
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11 апреля, воскресенье
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|Алмаз Синема
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11 апреля, воскресенье
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15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
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