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Кинотеатр кошмаров

Кинотеатр кошмаров

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 08.04.2021
 
Режиссер:
Алехандро Бругуес, Джо Данте, Мик Гэррис, Рюхэй Китамура, Дэвид Слэйд
  
Актеры:
Микки Рурк, Ричард Чемберлен, Адам Годли, Орсон Чаплин, Эрик Нелсен, Кевин Фонтейн, Морис Бенард, Калиста Бесс, Тэнджи Эмброуз, Белинда Баласки
  
Жанр:
ужасы
  
Продолжительноcть:
119 мин
  
Сбор в мире:
$33 925,00
 
Рейтинг Кинопоиска:
5,75
          
 

Пятеро незнакомцев оказываются в странном кинотеатре, в репертуаре которого по фильму ужасов на каждого зрителя. Картины будто знают все тайные страхи любого и воплощают их на экране. Кажется, местный киномеханик — единственный, кто знает все секреты этого зловещего места...

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Сегодня
23:40 Алмаз Синема
Завтра
23:40 Алмаз Синема
10 апреля, суббота
23:40 Алмаз Синема
11 апреля, воскресенье
23:40 Алмаз Синема
Расписание на все дни
0
Касса
LASCALA
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15 мая, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Mgzavrebi
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18 апреля, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Мама Шамана
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13 апреля, вторник 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200-400 ₽
Экскурсионный военно-исторический маршрут «Город-герой Тула»
18 апреля - 10 мая
Центр приема гостей Тульской области
Sagath
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4 мая, вторник 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1500 ₽
Sellout/Архипанк
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9 апреля, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
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