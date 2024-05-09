Как я встретил ее маму
Премьера:
09.05.2024
Режиссер:
Егор Сальников
Актеры:
Мамука Патарава, Елизавета Кононова, Грант Тохатян, Дмитрий Красилов, Наталья Щукина, Армэн Арушанян, Арарат Кещян, Эвелина Бледанс, Алексей Бухтояров, Денис Доронин
Жанр:
Комедия
Продолжительноcть:
88 минут
Возрастные ограничения:
12+
Рейтинг:
7.30
Можно вывезти юношу с Кавказа, но Кавказ из юноши — никогда. Видимо, так посчитали кавказские родственники обрусевшего осетина, когда решили помочь ему, следуя древней традиции, прокатить его питерскую невесту до аула! Но что если в итоге в машине окажется совсем не та невеста, семья узнает главную тайну Давида, а для всех собравшихся гостей свадьбу все равно нужно будет провести? Тогда наступит «Кавказский Болливуд».
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