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Как я встретил ее маму

Как я встретил ее маму

Премьера:
09.05.2024
 
Режиссер:
Егор Сальников
  
Актеры:
Мамука Патарава, Елизавета Кононова, Грант Тохатян, Дмитрий Красилов, Наталья Щукина, Армэн Арушанян, Арарат Кещян, Эвелина Бледанс, Алексей Бухтояров, Денис Доронин
  
Жанр:
Комедия
  
Продолжительноcть:
88 минут
  
Возрастные ограничения:
12+
 
Рейтинг:
7.30
 
 

Можно вывезти юношу с Кавказа, но Кавказ из юноши — никогда. Видимо, так посчитали кавказские родственники обрусевшего осетина, когда решили помочь ему, следуя древней традиции, прокатить его питерскую невесту до аула! Но что если в итоге в машине окажется совсем не та невеста, семья узнает главную тайну Давида, а для всех собравшихся гостей свадьбу все равно нужно будет провести? Тогда наступит «Кавказский Болливуд».

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