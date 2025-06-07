Актриса Евгения Крюкова о спектакле «Не верьте господину Кафке», всеобъемлющем зле и Надежде Крупской

Фото Алексея Пирязева.

Моноспектакль по пьесе Зиновия Сагалова «Не верьте господину Кафке» прошел в рамках фестиваля современной культуры «Летняя Девятка». Новое прочтение всемирно известной повести «Превращение» Франца Кафки, написанной в 1912 году, представила актриса московского независимого негосударственного Театра Историй Евгения Крюкова.

Театр Историй — независимый проект, созданный режиссером-документалистом Кариной Календаревой и актрисой-выпускницей ТИ им Бориса Щукина Евгенией Крюковой. Актриса воплотила образ Греты Замзы, сестры главного героя, который потерял свой человеческий облик и стал насекомым. В своем моноспектакле Евгения рассказала зрителю свою версию произошедшей трагедии.

Перед спектаклем Myslo пообщался в Евгенией Крюковой.

— Все мы читали рассказ Кафки «Превращение», смотрели фильм Валерия Фокина с Евгением Мироновым в главной роли. Но у вас — новый взгляд на это произведение, взгляд сестры Греты. Как родилась эта идея?

— «Не верьте господину Кафке» — это пьеса драматурга Зиновия Сагалова, своеобразный перевертыш повести «Превращение», необычный взгляд со стороны сестры главного героя Грегора Замзы, который превращается в жука. И она именно Кафку обвиняет в этом превращении. Это такая детективная история. И в итоге стрелочник найден (смеется).

Сагалов — современный драматург, он написал множество пьес, которые часто ставят. А об этой мало кто знал. Нам так понравилась героиня, такой бюргер в юбке, и она раскручивает эту историю — и мы видим, как рождается зло.

Спектаклю пять лет. После него мы поняли, что и дальше хотим ставить такие истории про людей на фоне исторических событий. И так появился наш Театр Историй. Получается, что спектакль стал прародителем театра.

В пьесе очень много действия, и в финале Грета обвиняет Кафку во всем произошедшем и сама становится зерном зла. Из человека зарождается зло, которое становится всеобъемлющим…



Портрет Франца Кафки — в центре спектакля.

— Трудно играть зло?

— Я мечтала сыграть плохого человека. У плохого персонажа всегда есть история — почему он стал таким? Сложно играть перевертыш, ведь у Греты тоже происходит превращение. Она из любящей своего брата сестры прекращается в монстра. Самое сложное — показать этот слом. За пять лет Грета настолько вошла в меня, что мы как будто стали единым человеком. Мы с ней срослись, потому что я ее поняла. По-человечески и по-женски. Иногда мне кажется, что я ее даже оправдываю.

Конечно, после спектакля я «снимаю» с себя Грету. Но какие-то взрывные черты, всплески ярости бывают — и я думаю, ну вот, Грета из меня полезла (смеется). Грета стала настолько объемной, что даже переходит на другие роли. Черная энергия — мощная, и главное, чтобы она не начала ничего забирать.

У меня есть ещё один моноспектакль «Крупская. Надежда». И я слежу, чтобы Грета туда не заходила, потому что там более нежный и романтичный персонаж.

— Это спектакль про любовь?

— Да. К Ленину, к жизни, к светлому будущему. Этому спектаклю два года. Он ещё не так обкатан, идет «на живую», и еще пролезают импровизационные моменты. Спектакль поставлен по пьесе Натальи Шор «Пружина революции».

«Не верьте господину Кафке» — фестивальный спектакль, а «Крупская. Надежда» — больше для зрителей. Его даже можно назвать женским, потому что он про любовь, про отношения, про драму женщины. Он более понятный, прямолинейный. Там есть две личности: Крупская и Надежда, и между ними конфликт. Крупская — это личность, которую она выставляла перед публикой. Надя — это женщина внутри нее, которая любила, переживала отношения Ленина с другими женщинами… Все очень современно. Просто Крупскую все воспринимают как незыблемую фигуру, тетку, которая всегда была старой. И не видят в ней молодую, в юности красивую женщину, которая чувствует, страдает, испытывает боль. После спектакля на нее смотрят другими глазами.

— Почему вы так любите моноспектакли?

— Это очень комфортно. Моноспектакли родились сами по себе, как дети, которых не планируешь, а они появляются (смеется).

— Многие актеры говорят, что легче играть, когда на сцене партнеры, есть, на кого положиться. А тут вы одна…

— Да, в этом сложность. Поэтому когда у тебя есть не только ты, но предмет, на который можно опереться, или какие-то звуки — это классно. А когда что-то пошло не так — это только твоя вина.

— Зато потом все аплодисменты ваши…

— Да, это тоже хорошо (смеется).



«Превращение», 2002 год. В главной роли Евгений Миронов.

— А вы смотрели фильм с Мироновым? Вам понравился?

— Да, я смотрела этот фильм. Ну, это база, которую мы не пытались никак скопировать, сделать похожим или взять стиль. Мы хотели сделать свое. Многие после спектакля говорили: «Теперь я хочу почитать повесть Кафки». И это очень здорово! Это лучшее!

— Наташа Швец играла Грету, вы от нее что-то почерпнули?

— Нет, я пыталась идти от себя и сделать свое.

— Кто ваш зритель? На кого вы ориентируетесь?

— На прогрессивную молодежь 25-30 лет. И даже неважно, читали они рассказ или нет. Тут главное — готовы ли они воспринимать что-то новое, готовы ли они к формату моноспектакля. Многие боятся, что устанут смотреть на одного актера на сцене. И приятно, когда после спектакля подходят люди и говорят, что теперь они по-другому смотрят на эту форму.

Более взрослому поколению понять этот спектакль проще. Хотя в каждом поколении есть прогрессивные люди, которые готовы воспринимать все свежим взглядом. Так что это спектакль для всех возрастов. Моя шестилетняя дочь смотрела этот спектакль очень много раз, и она уже целые куски знает наизусть. И она уже начала понимать историю этого зла.

— Если туляки захотят приехать к вам на спектакли, где найти Театр Историй?

— Мы как бременские музыканты, у нас нет постоянной площадки. Так что ищите нас в соцсетях! Там есть наша афиша.