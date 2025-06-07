Как туляки учатся играть на гитаре с нуля и выходят на сцену

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Как я попала в НЕ ШКОЛУ

— «А почему бы не сказать жизни „да“?» — подумала я, когда на улице ко мне подошел промоутер и вручил сертификат на бесплатное занятие в НЕ ШКОЛЕ ГИТАРЫ в Туле. Меня зовут Евгения Маркина, и я выпускница НЕ ШКОЛЫ.

Я слышала, что в нашем городе есть НЕ ШКОЛА ВОКАЛА, НЕ ШКОЛА БАРАБАНОВ, но еще месяц я бы ни за что не подумала, что решусь на подобное свидание вслепую с музыкой.

Обычный будний день, люди спешат по своим делам, а я с глупой улыбкой на лице стучу в незнакомую дверь. «Привет, мы тебя ждали! У нас здесь на „ты“, надевай тапочки, сейчас сбацаем!» — говорит мне веселый парень Андрей, и я понимаю, что, кажется, попала именно туда.

И ты тоже можешь записаться на бесплатное занятие.

Почему здесь по-другому

— Как только я переступила порог школы, сразу поняла, почему именно НЕ ШКОЛА ГИТАРЫ. Ничего общего с обычной школой здесь и в помине нет. Где-то слышна с детства знакомая песня, рядом двое увлеченно беседуют о предстоящих выездных шашлыках и ламповом квартирнике. Атмосфера в НЕ ШКОЛЕ ГИТАРЫ сразу хватает тебя в свои дружеские объятия; кажется, здесь даже стены звучат! Преподаватели — молодые и энергичные ребята, которые объясняют сложные вещи простым и понятным каждому языком. Яркие презентации, знакомые мелодии, знающие и любящие своё дело педагоги и такие же увлеченные ученики рядом.

Как проходит первый урок

— Во-первых, это было не индивидуальное занятие, а мини-группа. Заниматься так гораздо комфортнее, ведь рядом со мной другие такие же «первоклашки» испытывают ту же небольшую тревогу и яркие эмоции. Незнакомое соседнее плечо в НЕ ШКОЛЕ ГИТАРЫ сразу становится дружеским.

— Кто-то, так же как и я, впервые взял гитару в руки и долго соображал, как её правильно пристроить на коленях. Кто-то уже знает основные аккорды (выучил еще в детстве). Кто-то давно искал школу игры на гитаре в Туле и пришел конкретно научиться играть на гитаре с нуля, потому что «она сказала, что выйдет за меня, только если я ей на гитаре сыграю!» Все тебя поддерживают, вы подпеваете любимые песни, смеетесь над шутками преподавателя. Буквально через 5-10 минут ты вполне уверенно исполняешь «бой», а твои пальчики держат первый в жизни аккорд (конечно, Am). Потому что здесь всё устроено именно так, что ты в буквальном смысле погружаешься в музыку, нет шанса испугаться или слиться в простого слушателя в сторонке.

Взял в руки инструмент — играй! Подача материала, щедро приправленная обаянием преподавателя, настолько проста и понятна, что гарантированно получится у каждого!

В школе я нашла много новых друзей, познакомилась с людьми абсолютно разных профессий и образа жизни, но всех нас объединяет любовь к музыке и огромное желание научиться новому. Каждого из нас в школу привели свои цели, и у каждого нашлись свои причины чтобы остаться. И вот мои.

№ 1. Формат обучения

Напомню, что НЕ ШКОЛА ГИТАРЫ — это заведение для учеников 12+. Обучение игре на гитаре для взрослых адаптировано под вашу занятость. Самым мощным инструментом преподавания здесь является мгновенная практика, с первого занятия: «Гитару в руки — и погнали!» Сложно, ладошки потеют, сбиваешься с ритма и не попадаешь пальцами на струны, но ведь играешь же! Играешь те самые песни, которые пел во дворе на лавочке в детстве, под которые топал и хлопал на своем первом «Нашествии», и те, под которые заливал горючими слезами свою безответную первую любовь.

Плотность подачи теоретического материала и практических навыков на уроках в НЕ ШКОЛЕ ГИТАРЫ максимальна, поскольку ученикам не нужно заводить тетради и книги, конспектировать за преподавателем и терять такое ценное время. Согласитесь, гораздо удобнее, когда все обучающие материалы и «домашка» уже есть на онлайн-платформе, к которой у каждого ученика есть свободный доступ 24/7. В любое удобное время можно открыть платформу и вспомнить, что проходили на уроке.

№ 2. Личностный рост

Одно дело — играть на ракетке для бадминтона перед бабушкой и зеркалом, и совсем другое — на сцене перед огромной толпой зрителей. С возрастом у нас растут не только руки, ноги, мозги и животик, но и амбиции и, к сожалению, страхи. В НЕ ШКОЛУ ГИТАРЫ приходят они — замкнутые взрослые с царапинами на сердце от жизненных неудач, со шрамами от критических замечаний «знающих» и становятся теми, кто смог. Теми, кто преодолел своих внутренних демонов, получил поддержку друзей, расправил крылья и услышал по праву заслуженные аплодисменты на отчётнике, который, кстати сказать, регулярно проводят в НЕ ШКОЛЫ игры на гитаре. Я тоже захотела. Спросила себя: «Сколько раз ты не доводила дело до конца? Сколько раз изменила мечте? Чего и кого ты боишься?» Осталась и ни разу не пожалела об этом.

№ 3. Могу себе позволить

Для нас, обычных людей, актуальным чаще всего является вопрос финансовый. К счастью, учиться здесь может себе позволить практически любой. В НЕ ШКОЛЕ предусмотрена лояльная система оплаты. Можно выбрать свой вариант и пройти полный курс со всеми плюшками и бонусами на выгодных условиях.

№ 4. Потому что мама

Дети нас не слушают, они на нас смотрят, а у меня их трое. И дело даже не в том, что, овладев игрой на гитаре, я смогу поделиться этими навыками с детьми. Дело в том, что я смогу своим примером показать им, что никогда не поздно начать с чистого листа. В нашей школе взрослые становятся детьми, исполнившими мечту. У каждого из нас появляется своё место силы, энергия, классные знакомства, некоторые даже находят себе вторую половинку. Мои дети видят, что мама — это не просто та, кто любит, воспитывает и зарабатывает. В первую очередь они видят маму как пример увлеченного и смелого человека, гордятся моими успехами, поддерживают и уж точно не думают, что взрослая жизнь — это бесконечная рутина. Они теперь знают, что учиться никогда не поздно и всегда интересно, надо только найти дело по душе.

В жизни нет невозможного, есть только возможности, которые мы упустили. И может быть, я не стану звездой в Голливуде и не выйду на сцену в нижнем белье, у меня не возьмут автографы люди… Но я хотя бы попробую.

№ 5. Стая

За пять лет яркое начинание увлеченных людей выросло до более 270 школ по всей России — это самая крупная сеть музыкальных школ в стране, где каждый надет своё место под солнцем музыки. В Туле вокалу, игре на барабанах и гитаре обучается более шестисот человек, и почти все мы друг друга знаем. Откуда? Да потому что наши НЕ ШКОЛЫ — это не просто кружки по интересам, а одна большая семья. Домохозяйки у нас стучат по барабанам, а не по кастрюлям, орут не на детей, а в микрофон.

Здесь всё пропитано звуками музыки и дружбой живых, талантливых людей, которые разрешили себе исполнить мечту! Мы встречаемся не только на уроках и репетициях, но и на выездных шашлыках, рок-вечеринках и других интересных мероприятиях, которые сами же и организуем. У нас есть своё сообщество в ВК, свой сайт и чаты студентов, в которых кипят такие страсти, что школьные чатики стыдливо наблюдают из-за кулис!

Истории учеников

Артур Кураков, 41 год. Занимается внедрением bim (информационного моделирования зданий):

— Со школьных времен пытался освоить гитару — все никак не получалось. В институте всё ровно то же самое. Ну, потом поставил себе цель, что обязательно освою после того, как перееду в жилище. Собственно, самостоятельно это все достаточно тяжело решалось — медленно шел прогресс. Ходил даже к преподавателям, много вариантов было, но то там, то здесь чего-то не хватало. Наверное, даже коллектива, в котором можно было бы пообщаться, послушать иное мнение, найти различный подход, так скажем. Поэтому пошел искать какие-то варианты. Вот, собственно, нашел место в Туле, где учат взрослых играть на гитаре. Прогресс получился очень большой. Теперь удаются те соло, на которые я даже не рассчитывал. В принципе 3 года — это достаточно много времени. Ну и в первый год много чего исправил, много чего изменилось. Стал уже более вдумчиво работать с гитарой, так скажем, извлекать звук. Подтянул грамотность в музыке, теорию музыки неплохо прокачал, много полезного узнал. В том числе и личное мнение преподавателей было очень важно. Основное, что мне было интересно, это именно коллектив и игра на публику, с чем у меня были достаточно большие проблемы. Я очень стеснялся играть для аудитории, а тут, как говорится, сразу бросают в огонь! То есть выход на сцену, игра перед людьми — вариантов лажануться, сказать: «Ой, я щас переиграю» — нет. Либо играешь, либо уходишь. Что посоветую тем, кто мечтает, но никак не решится? Ну, тут самое простое — решиться! И записаться на первый урок.

Полунина Надежда, 30 лет. Помощник руководителя:

— Я с самого детства мечтала научиться играть на гитаре. Спонтанно пришла, честно говоря, не ставила никаких целей и задач — хотела просто посмотреть и попробовать. А в итоге осталась и последовала за своей мечтой. Мне понравился тёплый приём: я пришла — такая дружеская атмосфера, печеньки, чай… Пообщались с администраторами — и вот я так и осталась в НЕ ШКОЛЕ ГИТАРЫ. Результаты хорошие. Когда я приходила в НЕ ШКОЛУ, честно говоря, мне мало верилось, что у меня вообще что-то получится. Почему? Потому что дома на гитаре играет муж, и он неоднократно пытался научить меня, но все попытки были неудачными. Вот поэтому я сюда пришла. И в меня, конечно, вселили надежду, что всё получится, всё будет хорошо. И вот результат — я действительно теперь играю: и обычные аккорды ставлю, и баррэ, могу и на электрогитаре играть. Поэтому результат очень хороший, очень положительный.

Я стремлюсь усовершенствовать игру, потому что пока всё-таки приходится включать голову: ты играешь и следишь и за левой рукой, и за правой. А хочется, чтобы это просто было такое вдохновение: ты на одной волне играешь и не задумываешься. Просто слышишь музыку и можешь импровизировать под неё. И НЕ ШКОЛА мне даёт положительные и незабываемые эмоции, прекрасные вот эти пати. Здесь очень отзывчивые администраторы, преподы, дружеское отношение — семья, назовём это так. Это очень заряжает тебя хорошими эмоциями: когда ты приходишь туда после сложного рабочего дня, а тебя встречают светлые, прекрасные люди! И тебе хочется в ответ тоже светить и создавать эти самые эмоции. Я получаю здесь в первую очередь эмоции. Тем, кто тоже мечтает о гитаре, посоветую быть смелыми, взять инициативу в свои руки, попробовать и, как результат, не пожалеть!

Хотите увидеть своими глазами, как люди, которые ещё вчера были менеджерами, стоматологами, учителями и домохозяйками, не побоялись взять в руки гитару, смогли преодолеть страхи и сомнения и вышли на сцену? 15 июня НЕ ШКОЛА ГИТАРЫ приглашает на свой грандиозный отчётник. Звук, свет, эмоции, адреналин в воздухе — и только вы и музыка!

По промокоду «Майсло» билеты на отчётник всего 500 рублей! Купить можно здесь.

А если вы тоже хотите исполнить свою мечту и научиться играть на гитаре — запишитесь на первое бесплатное занятие.

ИП Тюрин И. Р. Реклама.