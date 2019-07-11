Искусство обмана
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 18.07.2019
Режиссер:
Мэтт Аселтон
Актеры:
Эмили Ратаковски, Тео Джеймс, Арис Альварадо, Фернанда Андраде, Тим Бейдер, Джо Букаро III, Рэй Рэй Чейз, Фрэнк Клем, Тати Коулмэн, Том Дэвид, Дави Блу Басич
Жанр:
драма, криминал
Продолжительноcть:
100 мин
Бюджет:
$3 000 000,00
Иван — молодой вор, специализирующийся на предметах искусства, которые он крадет в богатых домах Лос-Анджелеса. Дела идут в гору, но Иван все-таки решает завязать. И тут он встречает Элизу — актрису, увязшую в долгах. Эти двое объединяют свои силы и пробуют сорвать последний куш, который позволит им решить все проблемы.
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