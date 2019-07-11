Искусство обмана

Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 18.07.2019

Режиссер: Мэтт Аселтон

Актеры: Эмили Ратаковски, Тео Джеймс, Арис Альварадо, Фернанда Андраде, Тим Бейдер, Джо Букаро III, Рэй Рэй Чейз, Фрэнк Клем, Тати Коулмэн, Том Дэвид, Дави Блу Басич

Жанр: драма, криминал

Продолжительноcть: 100 мин

Бюджет: $3 000 000,00

Иван — молодой вор, специализирующийся на предметах искусства, которые он крадет в богатых домах Лос-Анджелеса. Дела идут в гору, но Иван все-таки решает завязать. И тут он встречает Элизу — актрису, увязшую в долгах. Эти двое объединяют свои силы и пробуют сорвать последний куш, который позволит им решить все проблемы.