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Искусство обмана

Искусство обмана

Страна:
США, 2019
 
Премьера:
в РФ 18.07.2019
 
Режиссер:
Мэтт Аселтон
  
Актеры:
Эмили Ратаковски, Тео Джеймс, Арис Альварадо, Фернанда Андраде, Тим Бейдер, Джо Букаро III, Рэй Рэй Чейз, Фрэнк Клем, Тати Коулмэн, Том Дэвид, Дави Блу Басич
  
Жанр:
драма, криминал
  
Продолжительноcть:
100 мин
  
Бюджет:
$3 000 000,00
  

Иван — молодой вор, специализирующийся на предметах искусства, которые он крадет в богатых домах Лос-Анджелеса. Дела идут в гору, но Иван все-таки решает завязать. И тут он встречает Элизу — актрису, увязшую в долгах. Эти двое объединяют свои силы и пробуют сорвать последний куш, который позволит им решить все проблемы.

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