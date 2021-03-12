Ганзель, Гретель и Агентство Магии
Страна:
Россия, США, 2021
Премьера:
в РФ 18.03.2021
Режиссер:
Алексей Цицилин
Актеры:
Валерий Смекалов, Ирина Обрезкова, Алексей Макрецкий, Регина Щукина, Ксения Бржезовская, Юлия Зоркина
Жанр:
мультфильм, детский, приключения, семейный, фэнтези
Продолжительноcть:
104 мин
Гретель — одна из лучших агентов сверхсекретного Отдела Магической Безопасности. Именно ей поручают расследовать преступление века — загадочное исчезновение Короля. И без того непростое дело усложняется тем, что ее напарником становится родной брат Ганзель — известный мошенник, бросающий тень на безупречную репутацию суперагента. Но, возможно, именно его проделки помогут найти Короля и спасти Королевство. Вместе им предстоит проникнуть в жуткие тайны волшебного мира, сразиться с силами зла и бросить вызов могущественной Ведьме.
Сегодня
|10:00
|Алмаз Синема
|10:25
|Киносити
|12:55
|Алмаз Синема
|15:35
|Алмаз Синема
|16:25
|Киносити
|19:25
|Киносити
Завтра
|10:00
|Алмаз Синема
|10:25
|Киносити
|12:55
|Алмаз Синема
|15:35
|Алмаз Синема
|16:25
|Киносити
|19:25
|Киносити
20 марта, суббота
|10:00
|Алмаз Синема
|10:25
|Киносити
|12:55
|Алмаз Синема
|15:35
|Алмаз Синема
|16:25
|Киносити
|19:25
|Киносити
21 марта, воскресенье
|10:00
|Алмаз Синема
|10:25
|Киносити
|12:55
|Алмаз Синема
|15:35
|Алмаз Синема
|16:25
|Киносити
|19:25
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:00
12:55
15:35
|Киносити
|
10:25
16:25
19:25
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:00
12:55
15:35
|Киносити
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10:25
16:25
19:25
20 марта, суббота
|Алмаз Синема
|
10:00
12:55
15:35
|Киносити
|
10:25
16:25
19:25
21 марта, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:00
12:55
15:35
|Киносити
|
10:25
16:25
19:25
22 марта, понедельник
|Киносити
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10:25
16:25
19:25
23 марта, вторник
|Киносити
|
10:25
16:25
19:25
24 марта, среда
|Киносити
|
10:25
16:25
19:25
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
3 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-2100 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
20 марта, суббота 18:00
₽ Билеты: 1000-3500 ₽