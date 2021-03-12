Ганзель, Гретель и Агентство Магии

Страна: Россия, США, 2021

Премьера: в РФ 18.03.2021

Режиссер: Алексей Цицилин

Актеры: Валерий Смекалов, Ирина Обрезкова, Алексей Макрецкий, Регина Щукина, Ксения Бржезовская, Юлия Зоркина

Жанр: мультфильм, детский, приключения, семейный, фэнтези

Продолжительноcть: 104 мин

Гретель — одна из лучших агентов сверхсекретного Отдела Магической Безопасности. Именно ей поручают расследовать преступление века — загадочное исчезновение Короля. И без того непростое дело усложняется тем, что ее напарником становится родной брат Ганзель — известный мошенник, бросающий тень на безупречную репутацию суперагента. Но, возможно, именно его проделки помогут найти Короля и спасти Королевство. Вместе им предстоит проникнуть в жуткие тайны волшебного мира, сразиться с силами зла и бросить вызов могущественной Ведьме.