афиша
афиша
Регистрация
Ганзель, Гретель и Агентство Магии

Ганзель, Гретель и Агентство Магии

Страна:
Россия, США, 2021
 
Премьера:
в РФ 18.03.2021
 
Режиссер:
Алексей Цицилин
  
Актеры:
Валерий Смекалов, Ирина Обрезкова, Алексей Макрецкий, Регина Щукина, Ксения Бржезовская, Юлия Зоркина
  
Жанр:
мультфильм, детский, приключения, семейный, фэнтези
  
Продолжительноcть:
104 мин
  

Гретель — одна из лучших агентов сверхсекретного Отдела Магической Безопасности. Именно ей поручают расследовать преступление века — загадочное исчезновение Короля. И без того непростое дело усложняется тем, что ее напарником становится родной брат Ганзель — известный мошенник, бросающий тень на безупречную репутацию суперагента. Но, возможно, именно его проделки помогут найти Короля и спасти Королевство. Вместе им предстоит проникнуть в жуткие тайны волшебного мира, сразиться с силами зла и бросить вызов могущественной Ведьме.

Купить билет
0
Касса
Фестиваль памяти Юрия Хоя
Купить билет
27 марта, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Маленький неоновый принц
Купить билет
24 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Felidae
Купить билет
15 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
День дурака
Купить билет
3 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-2100 ₽
Sellout/Архипанк
Купить билет
9 апреля, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
Моя кошерная леди
Купить билет
20 марта, суббота 18:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-3500 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.