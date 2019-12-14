Фиксики против кработов
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 21.12.2019
Режиссер:
Васико Бедошвили, Олег Ужинов
Актеры:
Дмитрий Назаров, Нонна Гришаева, Лариса Брохман, Диомид Виноградов, Дмитрий Сыендук, Прохор Чеховской, Инна Королёва, Лиля Шайхитдинова, Варвара Обидор, Петр Иващенко
Жанр:
детский, мультфильм, приключения, семейный
Продолжительноcть:
85 мин
Фиксики — маленькие добрые человечки, которые живут в машинах и приборах и заботятся о технике. От людей фиксики скрываются: в мире есть всего несколько счастливчиков, которые общаются с ними. В лаборатории профессора Чудакова находится школа фиксиков, о которой знают только мальчик ДимДимыч и его подруга Катя. Но однажды там появляются неуловимые существа. Они шпионят за фиксиками и угрожают их тайне. Кто такие эти странные роботы-кработы, что им нужно и кто стоит за ними? Оказывается, у Чудакова есть давний недоброжелатель, и профессора вызывают на дуэль, чтобы свести старые счеты! Новые друзья — Мега и Альт — придут на помощь нашим фиксикам, и все попадут в невероятный водоворот приключений!
Сегодня
|10:10
|Киносити
|10:10
|Синема Стар
|11:50
|Киносити
|12:15
|Юность (Узловая)
|12:15
|Киреевский ГДК
|12:20
|Алмаз Синема
|13:30
|Киносити
|14:00
|Чернский дом культуры
|14:00
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|14:00
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|14:00 3D
|Синема 3D (Кимовск)
|14:00
|ДК Тепло-Огаревский район
|14:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|14:00
|ДК Белёва
|14:00
|Кинотеатр Венёва
|14:00
|Стрела (Дубна)
|14:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|14:20
|Химик (Ефремов)
|14:20
|Новая Заря (Плавск)
|14:30
|Синема Стар
|15:00
|Алмаз Синема
|15:15
|Киносити
|15:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:10
|Синема Стар
|10:10
|Киносити
|11:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:55
|Киносити
|12:15
|Юность (Узловая)
|12:15
|Киреевский ГДК
|12:20
|Алмаз Синема
|13:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:40
|Киносити
|14:00
|Чернский дом культуры
|14:00
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|14:00
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|14:00 3D
|Синема 3D (Кимовск)
|14:00
|ДК Тепло-Огаревский район
|14:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|14:00
|Кинотеатр Венёва
|14:00
|Стрела (Дубна)
|14:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|14:20
|Химик (Ефремов)
|14:20
|Новая Заря (Плавск)
|14:30
|Синема Стар
|15:00
|Алмаз Синема
|15:25
|Киносити
|15:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:10
|Киносити
|17:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 декабря, понедельник
|10:10
|Синема Стар
|10:10
|Киносити
|10:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:55
|Киносити
|12:15
|Киреевский ГДК
|12:20
|Алмаз Синема
|12:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:40
|Киносити
|14:00
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|14:00 3D
|Синема 3D (Кимовск)
|14:00
|ДК Тепло-Огаревский район
|14:00
|Кинотеатр Венёва
|14:00
|Стрела (Дубна)
|14:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|14:20
|Новая Заря (Плавск)
|14:30
|Синема Стар
|15:00
|Алмаз Синема
|15:25
|Киносити
|15:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:10
|Киносити
24 декабря, вторник
|10:10
|Киносити
|10:10
|Синема Стар
|10:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:55
|Киносити
|12:15
|Киреевский ГДК
|12:15
|Юность (Узловая)
|12:20
|Алмаз Синема
|12:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:40
|Киносити
|14:00
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|14:00 3D
|Синема 3D (Кимовск)
|14:00
|ДК Тепло-Огаревский район
|14:00
|Кинотеатр Венёва
|14:00
|Стрела (Дубна)
|14:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|14:00
|Чернский дом культуры
|14:00
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|14:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|14:20
|Новая Заря (Плавск)
|14:20
|Химик (Ефремов)
|14:30
|Синема Стар
|15:00
|Алмаз Синема
|15:25
|Киносити
|15:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:10
|Киносити
25 декабря, среда
|10:10
|Синема Стар
|10:10
|Киносити
|10:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:55
|Киносити
|12:15
|Юность (Узловая)
|12:20
|Алмаз Синема
|12:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:40
|Киносити
|14:00
|Чернский дом культуры
|14:00
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|14:00
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|14:00 3D
|Синема 3D (Кимовск)
|14:00
|ДК Тепло-Огаревский район
|14:00
|Кинотеатр Венёва
|14:00
|Стрела (Дубна)
|14:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|14:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|14:00
|ДК Белёва
|14:20
|Химик (Ефремов)
|14:20
|Новая Заря (Плавск)
|14:30
|Синема Стар
|15:00
|Алмаз Синема
|15:25
|Киносити
|15:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:10
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
12:20
15:00
|ДК Белёва
|
14:00
|ДК Тепло-Огаревский район
|
14:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
14:00
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
14:00
|Киносити
|
10:10
11:50
13:30
15:15
|Кинотеатр Венёва
|
14:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
14:00
|Киреевский ГДК
|
12:15
|Новая Заря (Плавск)
|
14:20
|Синема 3D (Кимовск)
|
3D 14:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:45
17:35
|Синема Стар
|
10:10
14:30
|Стрела (Дубна)
|
14:00
|Химик (Ефремов)
|
14:20
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
14:00
|Чернский дом культуры
|
14:00
|Юность (Узловая)
|
12:15
Завтра
|Алмаз Синема
|
12:20
15:00
|ДК Тепло-Огаревский район
|
14:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
14:00
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
14:00
|Киносити
|
10:10
11:55
13:40
15:25
17:10
|Кинотеатр Венёва
|
14:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
14:00
|Киреевский ГДК
|
12:15
|Новая Заря (Плавск)
|
14:20
|Синема 3D (Кимовск)
|
3D 14:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
13:05
15:55
17:45
|Синема Стар
|
10:10
14:30
|Стрела (Дубна)
|
14:00
|Химик (Ефремов)
|
14:20
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
14:00
|Чернский дом культуры
|
14:00
|Юность (Узловая)
|
12:15
23 декабря, понедельник
|Алмаз Синема
|
12:20
15:00
|ДК Тепло-Огаревский район
|
14:00
|Киносити
|
10:10
11:55
13:40
15:25
17:10
|Кинотеатр Венёва
|
14:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
14:00
|Киреевский ГДК
|
12:15
|Новая Заря (Плавск)
|
14:20
|Синема 3D (Кимовск)
|
3D 14:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
12:35
15:30
|Синема Стар
|
10:10
14:30
|Стрела (Дубна)
|
14:00
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
14:00
24 декабря, вторник
|Алмаз Синема
|
12:20
15:00
|ДК Тепло-Огаревский район
|
14:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
14:00
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
14:00
|Киносити
|
10:10
11:55
13:40
15:25
17:10
|Кинотеатр Венёва
|
14:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
14:00
|Киреевский ГДК
|
12:15
|Новая Заря (Плавск)
|
14:20
|Синема 3D (Кимовск)
|
3D 14:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
12:35
15:30
|Синема Стар
|
10:10
14:30
|Стрела (Дубна)
|
14:00
|Химик (Ефремов)
|
14:20
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
14:00
|Чернский дом культуры
|
14:00
|Юность (Узловая)
|
12:15
25 декабря, среда
|Алмаз Синема
|
12:20
15:00
|ДК Белёва
|
14:00
|ДК Тепло-Огаревский район
|
14:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
14:00
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
14:00
|Киносити
|
10:10
11:55
13:40
15:25
17:10
|Кинотеатр Венёва
|
14:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
14:00
|Новая Заря (Плавск)
|
14:20
|Синема 3D (Кимовск)
|
3D 14:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
12:35
15:40
|Синема Стар
|
10:10
14:30
|Стрела (Дубна)
|
14:00
|Химик (Ефремов)
|
14:20
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
14:00
|Чернский дом культуры
|
14:00
|Юность (Узловая)
|
12:15
31 января - 1 февраля 2020
₽ Билеты: 600-1300 ₽
17 января, пятница 20:00
₽ Билеты: 700 ₽
22 декабря - 9 января
₽ Билеты: 100-300 ₽
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
28 декабря, суббота 18:00
₽ Билеты: 400-900 ₽
4 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1600-2700 ₽