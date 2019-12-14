Фиксики против кработов

Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 21.12.2019

Режиссер: Васико Бедошвили, Олег Ужинов

Актеры: Дмитрий Назаров, Нонна Гришаева, Лариса Брохман, Диомид Виноградов, Дмитрий Сыендук, Прохор Чеховской, Инна Королёва, Лиля Шайхитдинова, Варвара Обидор, Петр Иващенко

Жанр: детский, мультфильм, приключения, семейный

Продолжительноcть: 85 мин

Фиксики — маленькие добрые человечки, которые живут в машинах и приборах и заботятся о технике. От людей фиксики скрываются: в мире есть всего несколько счастливчиков, которые общаются с ними. В лаборатории профессора Чудакова находится школа фиксиков, о которой знают только мальчик ДимДимыч и его подруга Катя. Но однажды там появляются неуловимые существа. Они шпионят за фиксиками и угрожают их тайне. Кто такие эти странные роботы-кработы, что им нужно и кто стоит за ними? Оказывается, у Чудакова есть давний недоброжелатель, и профессора вызывают на дуэль, чтобы свести старые счеты! Новые друзья — Мега и Альт — придут на помощь нашим фиксикам, и все попадут в невероятный водоворот приключений!