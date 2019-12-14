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Фиксики против кработов

Фиксики против кработов

Страна:
Россия, 2019
 
Премьера:
в РФ 21.12.2019
 
Режиссер:
Васико Бедошвили, Олег Ужинов
  
Актеры:
Дмитрий Назаров, Нонна Гришаева, Лариса Брохман, Диомид Виноградов, Дмитрий Сыендук, Прохор Чеховской, Инна Королёва, Лиля Шайхитдинова, Варвара Обидор, Петр Иващенко
  
Жанр:
детский, мультфильм, приключения, семейный
  
Продолжительноcть:
85 мин
  

Фиксики — маленькие добрые человечки, которые живут в машинах и приборах и заботятся о технике. От людей фиксики скрываются: в мире есть всего несколько счастливчиков, которые общаются с ними. В лаборатории профессора Чудакова находится школа фиксиков, о которой знают только мальчик ДимДимыч и его подруга Катя. Но однажды там появляются неуловимые существа. Они шпионят за фиксиками и угрожают их тайне. Кто такие эти странные роботы-кработы, что им нужно и кто стоит за ними? Оказывается, у Чудакова есть давний недоброжелатель, и профессора вызывают на дуэль, чтобы свести старые счеты! Новые друзья — Мега и Альт — придут на помощь нашим фиксикам, и все попадут в невероятный водоворот приключений!

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Сегодня
10:10 Киносити
10:10 Синема Стар
11:50 Киносити
12:15 Юность (Узловая)
12:15 Киреевский ГДК
12:20 Алмаз Синема
13:30 Киносити
14:00 Чернский дом культуры
14:00 Заокский районный культурно-досуговый центр
14:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
14:00 3D Синема 3D (Кимовск)
14:00 ДК Тепло-Огаревский район
14:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
14:00 ДК Белёва
14:00 Кинотеатр Венёва
14:00 Стрела (Дубна)
14:00 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
14:20 Химик (Ефремов)
14:20 Новая Заря (Плавск)
14:30 Синема Стар
15:00 Алмаз Синема
15:15 Киносити
15:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:10 Синема Стар
10:10 Киносити
11:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:55 Киносити
12:15 Юность (Узловая)
12:15 Киреевский ГДК
12:20 Алмаз Синема
13:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40 Киносити
14:00 Чернский дом культуры
14:00 Заокский районный культурно-досуговый центр
14:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
14:00 3D Синема 3D (Кимовск)
14:00 ДК Тепло-Огаревский район
14:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
14:00 Кинотеатр Венёва
14:00 Стрела (Дубна)
14:00 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
14:20 Химик (Ефремов)
14:20 Новая Заря (Плавск)
14:30 Синема Стар
15:00 Алмаз Синема
15:25 Киносити
15:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10 Киносити
17:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 декабря, понедельник
10:10 Синема Стар
10:10 Киносити
10:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:55 Киносити
12:15 Киреевский ГДК
12:20 Алмаз Синема
12:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40 Киносити
14:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
14:00 3D Синема 3D (Кимовск)
14:00 ДК Тепло-Огаревский район
14:00 Кинотеатр Венёва
14:00 Стрела (Дубна)
14:00 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
14:20 Новая Заря (Плавск)
14:30 Синема Стар
15:00 Алмаз Синема
15:25 Киносити
15:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10 Киносити
24 декабря, вторник
10:10 Киносити
10:10 Синема Стар
10:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:55 Киносити
12:15 Киреевский ГДК
12:15 Юность (Узловая)
12:20 Алмаз Синема
12:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40 Киносити
14:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
14:00 3D Синема 3D (Кимовск)
14:00 ДК Тепло-Огаревский район
14:00 Кинотеатр Венёва
14:00 Стрела (Дубна)
14:00 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
14:00 Чернский дом культуры
14:00 Заокский районный культурно-досуговый центр
14:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
14:20 Новая Заря (Плавск)
14:20 Химик (Ефремов)
14:30 Синема Стар
15:00 Алмаз Синема
15:25 Киносити
15:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10 Киносити
25 декабря, среда
10:10 Синема Стар
10:10 Киносити
10:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:55 Киносити
12:15 Юность (Узловая)
12:20 Алмаз Синема
12:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40 Киносити
14:00 Чернский дом культуры
14:00 Заокский районный культурно-досуговый центр
14:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
14:00 3D Синема 3D (Кимовск)
14:00 ДК Тепло-Огаревский район
14:00 Кинотеатр Венёва
14:00 Стрела (Дубна)
14:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
14:00 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
14:00 ДК Белёва
14:20 Химик (Ефремов)
14:20 Новая Заря (Плавск)
14:30 Синема Стар
15:00 Алмаз Синема
15:25 Киносити
15:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Бригадный Подряд
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31 января - 1 февраля 2020
Backstage club
 ₽  Билеты: 600-1300 ₽
Маша и Медведи
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17 января, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 700 ₽
Тульский экзотариум: музей живой природы
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22 декабря - 9 января
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
 ₽  Билеты: 100-300 ₽
Тролль гнет ель
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21 февраля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
Summit
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28 декабря, суббота 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 400-900 ₽
Стас Пьеха
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4 февраля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-2700 ₽
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