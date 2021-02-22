Друзья навсегда
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 25.02.2021
Режиссер:
Габриэла Каупертвэйте
Актеры:
Дакота Джонсон, Гвендолин Кристи, Кейси Аффлек, Джейсон Сигел, Черри Джонс, Мариэль Эйснер, Ана О'Райли, Виолет Макгроу, Рид Даймонд, Азита Ганизада
Жанр:
драма, комедия
Продолжительноcть:
124 мин
Рейтинг Кинопоиска:
6,67
Узнав о том, что его неизлечимо больной жене осталось жить полгода, мужчина принимает помощь и поддержку от лучшего друга, который временно переезжает к ним домой. Но его вклад в жизнь семьи оказывается намного больше, чем можно было представить.
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