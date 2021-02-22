Друзья навсегда

Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 25.02.2021

Режиссер: Габриэла Каупертвэйте

Актеры: Дакота Джонсон, Гвендолин Кристи, Кейси Аффлек, Джейсон Сигел, Черри Джонс, Мариэль Эйснер, Ана О'Райли, Виолет Макгроу, Рид Даймонд, Азита Ганизада

Жанр: драма, комедия

Продолжительноcть: 124 мин

Рейтинг Кинопоиска: 6,67

Узнав о том, что его неизлечимо больной жене осталось жить полгода, мужчина принимает помощь и поддержку от лучшего друга, который временно переезжает к ним домой. Но его вклад в жизнь семьи оказывается намного больше, чем можно было представить.