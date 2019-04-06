Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 11.04.2019

Режиссер: Евгений Бедарев

Актеры: Екатерина Гусева, Сергей Чирков, Павел Деревянко, Юлия Сулес, Ольга Остроумова-Гутшмидт, Александра Политик, Татьяна Орлова, Сергей Рубеко, Дмитрий Белоцерковский, Дмитрий Бедарев

Жанр: комедия, фэнтези, семейный

Продолжительноcть: 101 мин

В обычном и суетливом городе Москва есть необычный Дом, обросший сотнями тайн и загадок. В этом доме есть странная квартира, в которой еще надолго не задержался ни один жилец… И лишь тогда, когда в эту «милую» квартиру заезжает самостоятельная мама с очаровательной 8-летней дочерью Алиной, новые жильцы узнают, что жилплощадь их — непростая, а живет в ней самый настоящий Домовой. Только вот хранитель очага уже давно обиделся на весь род человеческий и сделает все вообразимые гадости, только бы остаться одному в злополучной квартире. Но всё меняется, когда Домовому бросает вызов злая колдунья...