Домовой
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 11.04.2019
Режиссер:
Евгений Бедарев
Актеры:
Екатерина Гусева, Сергей Чирков, Павел Деревянко, Юлия Сулес, Ольга Остроумова-Гутшмидт, Александра Политик, Татьяна Орлова, Сергей Рубеко, Дмитрий Белоцерковский, Дмитрий Бедарев
Жанр:
комедия, фэнтези, семейный
Продолжительноcть:
101 мин
В обычном и суетливом городе Москва есть необычный Дом, обросший сотнями тайн и загадок. В этом доме есть странная квартира, в которой еще надолго не задержался ни один жилец… И лишь тогда, когда в эту «милую» квартиру заезжает самостоятельная мама с очаровательной 8-летней дочерью Алиной, новые жильцы узнают, что жилплощадь их — непростая, а живет в ней самый настоящий Домовой. Только вот хранитель очага уже давно обиделся на весь род человеческий и сделает все вообразимые гадости, только бы остаться одному в злополучной квартире. Но всё меняется, когда Домовому бросает вызов злая колдунья...
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