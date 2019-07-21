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До скорой встречи

До скорой встречи

Страна:
США, 2019
 
Премьера:
в РФ 25.07.2019
 
Режиссер:
Дэвид Махмуди
  
Актеры:
Поппи Дрейтон, Харви Кейтель, Лиам МакИнтайр, Олег Тактаров, Джордж Лако, Джордж-Энтони Анисимов, Боянджиу Альма, Лариса Малеванная, Карла Абруццо
  
Жанр:
мелодрама
  
Продолжительноcть:
107 мин
  

Фильм рассказывает об истории любви футбольной звезды из США и матери-одиночки из Санкт-Петербурга. Главный герой в преддверии Чемпионата мира 2018 получает серьёзную травму, которая ставит под угрозу его дальнейшую карьеру и отправляется в путешествие, которое изменит не только его жизнь, но и его самого.

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