До скорой встречи

Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 25.07.2019

Режиссер: Дэвид Махмуди

Актеры: Поппи Дрейтон, Харви Кейтель, Лиам МакИнтайр, Олег Тактаров, Джордж Лако, Джордж-Энтони Анисимов, Боянджиу Альма, Лариса Малеванная, Карла Абруццо

Жанр: мелодрама

Продолжительноcть: 107 мин

Фильм рассказывает об истории любви футбольной звезды из США и матери-одиночки из Санкт-Петербурга. Главный герой в преддверии Чемпионата мира 2018 получает серьёзную травму, которая ставит под угрозу его дальнейшую карьеру и отправляется в путешествие, которое изменит не только его жизнь, но и его самого.