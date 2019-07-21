До скорой встречи
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 25.07.2019
Режиссер:
Дэвид Махмуди
Актеры:
Поппи Дрейтон, Харви Кейтель, Лиам МакИнтайр, Олег Тактаров, Джордж Лако, Джордж-Энтони Анисимов, Боянджиу Альма, Лариса Малеванная, Карла Абруццо
Жанр:
мелодрама
Продолжительноcть:
107 мин
Фильм рассказывает об истории любви футбольной звезды из США и матери-одиночки из Санкт-Петербурга. Главный герой в преддверии Чемпионата мира 2018 получает серьёзную травму, которая ставит под угрозу его дальнейшую карьеру и отправляется в путешествие, которое изменит не только его жизнь, но и его самого.
Сегодня
|10:00
|Алмаз Синема
|12:20
|Киносити
|14:05
|Алмаз Синема
|18:25
|Алмаз Синема
|19:00
|Киносити
|22:40
|Синема Стар
|23:15
|Киносити
Завтра
|10:00
|Алмаз Синема
|12:20
|Киносити
|14:05
|Алмаз Синема
|18:25
|Алмаз Синема
|19:00
|Киносити
|22:40
|Синема Стар
|23:15
|Киносити
|00:10
|Синема Стар
27 июля, суббота
|10:00
|Алмаз Синема
|12:20
|Киносити
|14:05
|Алмаз Синема
|18:25
|Алмаз Синема
|19:00
|Киносити
|22:40
|Синема Стар
|23:15
|Киносити
|00:10
|Синема Стар
28 июля, воскресенье
|10:00
|Алмаз Синема
|12:20
|Киносити
|14:05
|Алмаз Синема
|18:25
|Алмаз Синема
|19:00
|Киносити
|22:40
|Синема Стар
|23:15
|Киносити
|00:10
|Синема Стар
29 июля, понедельник
|10:00
|Алмаз Синема
|12:20
|Киносити
|14:05
|Алмаз Синема
|18:25
|Алмаз Синема
|19:00
|Киносити
|22:40
|Синема Стар
|23:15
|Киносити
30 июля, вторник
|12:20
|Киносити
|19:00
|Киносити
|22:40
|Синема Стар
|23:15
|Киносити
31 июля, среда
|12:20
|Киносити
|19:00
|Киносити
|22:40
|Синема Стар
|23:15
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:00
14:05
18:25
|Киносити
|
12:20
19:00
23:15
|Синема Стар
|
22:40
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:00
14:05
18:25
|Киносити
|
12:20
19:00
23:15
|Синема Стар
|
22:40
00:10
27 июля, суббота
|Алмаз Синема
|
10:00
14:05
18:25
|Киносити
|
12:20
19:00
23:15
|Синема Стар
|
22:40
00:10
28 июля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:00
14:05
18:25
|Киносити
|
12:20
19:00
23:15
|Синема Стар
|
22:40
00:10
29 июля, понедельник
|Алмаз Синема
|
10:00
14:05
18:25
|Киносити
|
12:20
19:00
23:15
|Синема Стар
|
22:40
30 июля, вторник
|Киносити
|
12:20
19:00
23:15
|Синема Стар
|
22:40
31 июля, среда
|Киносити
|
12:20
19:00
23:15
|Синема Стар
|
22:40