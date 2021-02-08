афиша
афиша
Регистрация
Дикая парочка

Дикая парочка

Страна:
Великобритания, Ирландия, 2021
 
Премьера:
в РФ 11.02.2021
 
Режиссер:
Джон Патрик Шэнли
  
Актеры:
Джейми Дорнан, Эмили Блант, Кристофер Уокен, Джон Хэмм, Джон Тенни, Даниэль Райан, Дирбла Моллой, Лидия МакГиннесс, Мартин Ф. Уорд, Дарра О'Кейн, Эбигейл Коберн
  
Жанр:
драма, мелодрама
  
Продолжительноcть:
102 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,43
          
 

Как в сказке, среди диких, но прекрасных пейзажей по соседству живут Энтони и Розмари. Они просто созданы друг для друга, но наступлению их счастья все время что-то мешает. Внезапно бойкую фантазерку Розмари зовет с собой в Нью-Йорк приезжий ухажер. У мечтательного и застенчивого Энтони остаётся последний шанс, чтобы любовь всей его жизни не умчалась от него навсегда. У сказки должен быть хороший финал!

Купить билет
Сегодня
20:10 Алмаз Синема
Завтра
20:10 Алмаз Синема
13 февраля, суббота
20:10 Алмаз Синема
14 февраля, воскресенье
20:10 Алмаз Синема
Расписание на все дни
0
Касса
Любовь и прочее вранье
Купить билет
27 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2100-2500 ₽
Мужчины по вызову
Купить билет
29 марта, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Кис-Кис
Купить билет
28 апреля, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Джаз-клуб: Planck's Tone
Купить билет
25 февраля, четверг 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 500 ₽
Кватро
Купить билет
13 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2200-2800 ₽
Niletto
Купить билет
19 апреля, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3000 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.