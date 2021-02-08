Дикая парочка
Страна:
Великобритания, Ирландия, 2021
Премьера:
в РФ 11.02.2021
Режиссер:
Джон Патрик Шэнли
Актеры:
Джейми Дорнан, Эмили Блант, Кристофер Уокен, Джон Хэмм, Джон Тенни, Даниэль Райан, Дирбла Моллой, Лидия МакГиннесс, Мартин Ф. Уорд, Дарра О'Кейн, Эбигейл Коберн
Жанр:
драма, мелодрама
Продолжительноcть:
102 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,43
Как в сказке, среди диких, но прекрасных пейзажей по соседству живут Энтони и Розмари. Они просто созданы друг для друга, но наступлению их счастья все время что-то мешает. Внезапно бойкую фантазерку Розмари зовет с собой в Нью-Йорк приезжий ухажер. У мечтательного и застенчивого Энтони остаётся последний шанс, чтобы любовь всей его жизни не умчалась от него навсегда. У сказки должен быть хороший финал!
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