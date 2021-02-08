Дикая парочка

Страна: Великобритания, Ирландия, 2021

Премьера: в РФ 11.02.2021

Режиссер: Джон Патрик Шэнли

Актеры: Джейми Дорнан, Эмили Блант, Кристофер Уокен, Джон Хэмм, Джон Тенни, Даниэль Райан, Дирбла Моллой, Лидия МакГиннесс, Мартин Ф. Уорд, Дарра О'Кейн, Эбигейл Коберн

Жанр: драма, мелодрама

Продолжительноcть: 102 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,43

Как в сказке, среди диких, но прекрасных пейзажей по соседству живут Энтони и Розмари. Они просто созданы друг для друга, но наступлению их счастья все время что-то мешает. Внезапно бойкую фантазерку Розмари зовет с собой в Нью-Йорк приезжий ухажер. У мечтательного и застенчивого Энтони остаётся последний шанс, чтобы любовь всей его жизни не умчалась от него навсегда. У сказки должен быть хороший финал!