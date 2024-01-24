Демон, приди: Новый ритуал

Премьера: 25.01.2024

Режиссер: Чан Хуу Тан

Актеры: Хюинь Тхань Трук, Ле Бе Ла, Мак Кан, Нгуен Нгок Хьеп, Ван Чанг

Жанр: Триллер, Ужасы

Продолжительноcть: 106 минут

Несколько молодых парней и девушек открывают тайны городских легенд о таинственном ритуале в проклятом доме, общении с демонами и о потустороннем мире.