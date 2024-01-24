Демон, приди: Новый ритуал
Премьера:
25.01.2024
Режиссер:
Чан Хуу Тан
Актеры:
Хюинь Тхань Трук, Ле Бе Ла, Мак Кан, Нгуен Нгок Хьеп, Ван Чанг
Жанр:
Триллер, Ужасы
Продолжительноcть:
106 минут
Несколько молодых парней и девушек открывают тайны городских легенд о таинственном ритуале в проклятом доме, общении с демонами и о потустороннем мире.
Завтра
|
23:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 января, воскресенье
|
23:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 января, понедельник
|
21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 января, вторник
|
21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
31 января, среда
|
21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
00:20
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:20
28 января, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:20
29 января, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:45
30 января, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:55
31 января, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:55
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