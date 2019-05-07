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Дар

Дар

Страна:
Россия, 2018
 
Премьера:
в РФ 09.05.2019
 
Режиссер:
Михаил Кукушкин
  
Актеры:
Алексей Колубков, Юрий Оборотов, Владимир Карпук, Валерия Дергилева, Светлана Бобкина, Евгений Зеленовэ, Ульяна Глушкова, Алёна Константинова, Виктория Пятакина
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
95 мин
  

Толя Сидоров — простой рабочий предпенсионного возраста из российской глубинки — неожиданно открывает у себя талант художника и становится сенсацией в мире современного искусства. А все это из-за того, что создание «шедевров» происходит в очень интимный момент… Слава о необычном художнике разлетается по Интернету, и на выставку уринальной живописи Анатолия приезжают ценители даже из Москвы. Как в русской сказке, на героя чудесным образом сваливается признание и деньги, но Толя предпочитает сохранять инкогнито, пытаясь понять, а творчество ли это. Да и мужики с завода засмеют, если узнают.

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