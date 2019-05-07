Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 09.05.2019

Режиссер: Михаил Кукушкин

Актеры: Алексей Колубков, Юрий Оборотов, Владимир Карпук, Валерия Дергилева, Светлана Бобкина, Евгений Зеленовэ, Ульяна Глушкова, Алёна Константинова, Виктория Пятакина

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 95 мин

Толя Сидоров — простой рабочий предпенсионного возраста из российской глубинки — неожиданно открывает у себя талант художника и становится сенсацией в мире современного искусства. А все это из-за того, что создание «шедевров» происходит в очень интимный момент… Слава о необычном художнике разлетается по Интернету, и на выставку уринальной живописи Анатолия приезжают ценители даже из Москвы. Как в русской сказке, на героя чудесным образом сваливается признание и деньги, но Толя предпочитает сохранять инкогнито, пытаясь понять, а творчество ли это. Да и мужики с завода засмеют, если узнают.