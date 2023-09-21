Бездельники-3

Премьера: 28.09.2023

Режиссер: Мригдип Ламба

Актеры: Али Фазал, Панкадж Трипати, Фархан Ахтар, Рича Чадха, Пулкит Самрат, Варун Шарма, Манджот Сингх, Ритеш Сидхвани, Навин Сингх

Жанр: Трагикомедия

Продолжительноcть: 145 минут

Неугомонные приятели снова попадают в дурацкие ситуации и поддерживают друг друга, чтобы и на этот раз выбраться из полной неразберихи.