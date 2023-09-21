Бездельники-3
Премьера:
28.09.2023
Режиссер:
Мригдип Ламба
Актеры:
Али Фазал, Панкадж Трипати, Фархан Ахтар, Рича Чадха, Пулкит Самрат, Варун Шарма, Манджот Сингх, Ритеш Сидхвани, Навин Сингх
Жанр:
Трагикомедия
Продолжительноcть:
145 минут
Неугомонные приятели снова попадают в дурацкие ситуации и поддерживают друг друга, чтобы и на этот раз выбраться из полной неразберихи.
30 сентября, суббота
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:45
20:00
30 сентября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
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