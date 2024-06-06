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Астрал. Ночь в могиле

Астрал. Ночь в могиле

Премьера:
06.06.2024
 
Режиссер:
Хоко Анвар
  
Актеры:
Фарадина Муфти, Реза Рахадиан, Видури Путери, Музакки Рамдан, Кристина Хаким, Сламет Рахарджо, Фахри Альбар, Хаппи Салма, Рунни Рудиянти, Джаджанг С.Ноэр
  
Жанр:
Ужасы
  
Продолжительноcть:
117 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Древнее поверье гласит, что люди, которые много грешили, после смерти подвергаются чудовищным пыткам прямо в могиле. Несмотря на предрассудки, Сита решает проверить легенду. Она находит самого грешного человека при смерти. Скоро она сможет доказать, что после его смерти ничего не произойдет. Как только он умирает, девушка просит оставить ее вместе с ним на одну ночь в могиле.

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