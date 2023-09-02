Астрал. 13-й этаж
Премьера:
14.09.2023
Режиссер:
Дайн Сайд
Актеры:
Идан Аедан, Эриза Аллия, Аманда Анг, Перлли Чуа, Джоуи Дауд, Набила Худа, Файзал Хуссейн, Реми Исхак, Надия Нисса, Бронт Палараэ
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
102 минуты
Юного экзорциста Игбала мучают зловещие видения. Стараясь избавиться от кошмаров, он решает подавить свои сверхспособности. Однако когда потусторонние силы переходят в наступление и начинают сеять хаос, Игбал вынужден вновь обратиться к своим силам, чтобы защитить семью и друзей.
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
20 апреля - 13 сентября
13 - 20 сентября
7 - 13 сентября
31 августа - 14 сентября
18 сентября, понедельник 00:00
22 июня - 13 сентября