Астрал. 13-й этаж

Премьера: 14.09.2023

Режиссер: Дайн Сайд

Актеры: Идан Аедан, Эриза Аллия, Аманда Анг, Перлли Чуа, Джоуи Дауд, Набила Худа, Файзал Хуссейн, Реми Исхак, Надия Нисса, Бронт Палараэ

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 102 минуты

Юного экзорциста Игбала мучают зловещие видения. Стараясь избавиться от кошмаров, он решает подавить свои сверхспособности. Однако когда потусторонние силы переходят в наступление и начинают сеять хаос, Игбал вынужден вновь обратиться к своим силам, чтобы защитить семью и друзей.