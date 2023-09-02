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Астрал. 13-й этаж

Астрал. 13-й этаж

Премьера:
14.09.2023
 
Режиссер:
Дайн Сайд
  
Актеры:
Идан Аедан, Эриза Аллия, Аманда Анг, Перлли Чуа, Джоуи Дауд, Набила Худа, Файзал Хуссейн, Реми Исхак, Надия Нисса, Бронт Палараэ
  
Жанр:
Ужасы
  
Продолжительноcть:
102 минуты
  

Юного экзорциста Игбала мучают зловещие видения. Стараясь избавиться от кошмаров, он решает подавить свои сверхспособности. Однако когда потусторонние силы переходят в наступление и начинают сеять хаос, Игбал вынужден вновь обратиться к своим силам, чтобы защитить семью и друзей.

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