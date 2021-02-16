Страна: Великобритания, 2020

Премьера: в РФ 19.02.2021

Режиссер: Дж. Блэйксон

Актеры: Розамунд Пайк, Эйса Гонсалес, Дайэнн Уист, Исайя Уитлок мл., Мэйкон Блэр, Алисия Уитт, Дэмиэн Янг, Ник Ковальчук, Лиз Энг, Селеста Олива

Жанр: комедия, криминал, триллер

Продолжительноcть: 118 мин

Марла руководствуется принципом «побеждает сильнейший». Она искусно пользуется людьми, прикрываясь заботой о них, и наловчилась безнаказанно обдирать своих богатых клиентов за счет редкого обаяния и немалой доли цинизма. Но ее новая подопечная не так проста, как кажется, и сладкая жизнь аферистки скоро превратится в игру на выживание.