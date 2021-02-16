Аферистка
Страна:
Великобритания, 2020
Премьера:
в РФ 19.02.2021
Режиссер:
Дж. Блэйксон
Актеры:
Розамунд Пайк, Эйса Гонсалес, Дайэнн Уист, Исайя Уитлок мл., Мэйкон Блэр, Алисия Уитт, Дэмиэн Янг, Ник Ковальчук, Лиз Энг, Селеста Олива
Жанр:
комедия, криминал, триллер
Продолжительноcть:
118 мин
Марла руководствуется принципом «побеждает сильнейший». Она искусно пользуется людьми, прикрываясь заботой о них, и наловчилась безнаказанно обдирать своих богатых клиентов за счет редкого обаяния и немалой доли цинизма. Но ее новая подопечная не так проста, как кажется, и сладкая жизнь аферистки скоро превратится в игру на выживание.
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