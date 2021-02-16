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Аферистка

Аферистка

Страна:
Великобритания, 2020
 
Премьера:
в РФ 19.02.2021
 
Режиссер:
Дж. Блэйксон
  
Актеры:
Розамунд Пайк, Эйса Гонсалес, Дайэнн Уист, Исайя Уитлок мл., Мэйкон Блэр, Алисия Уитт, Дэмиэн Янг, Ник Ковальчук, Лиз Энг, Селеста Олива
  
Жанр:
комедия, криминал, триллер
  
Продолжительноcть:
118 мин
  

Марла руководствуется принципом «побеждает сильнейший». Она искусно пользуется людьми, прикрываясь заботой о них, и наловчилась безнаказанно обдирать своих богатых клиентов за счет редкого обаяния и немалой доли цинизма. Но ее новая подопечная не так проста, как кажется, и сладкая жизнь аферистки скоро превратится в игру на выживание.

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Апейрон
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27 февраля, суббота 21:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Nagart
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12 марта, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
Кремль с высоты веков
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2 мая, воскресенье 14:00
Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 750-850 ₽
Дуэт Кювет
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3 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 333-555 ₽
Шоу театра Юрия Куклачева
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6 марта, суббота 13:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-1600 ₽
Хулиганы
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7 марта, воскресенье 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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