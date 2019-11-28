Страна: Великобритания, США, 2019

Премьера: в РФ 05.12.2019

Режиссер: Том Харпер

Актеры: Фелисити Джонс, Эдди Редмэйн, Химеш Патель, Фиби Фокс, Энн Рейд, Тим МакИннерни, Венсан Перес, Том Кортни, Камиль Лемешевский, Ребекка Фронт

Жанр: приключения, экшен

Продолжительноcть: 100 мин

Лондон. 1862 год. Она — очаровательная богатая молодая женщина, увлеченная управлением воздушных шаров. Он — исследователь метеоролог, готовый на все, чтобы совершить научный прорыв. Самой судьбой им было предназначено взлететь выше, чем кто-либо в истории. Вдвоем они отправятся в отчаянное путешествие на аэростате, через бури и грозы на край неизведанного мира, где воздух разряжен, а шансы на выживание невелики…