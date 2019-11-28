Аэронавты
Страна:
Великобритания, США, 2019
Премьера:
в РФ 05.12.2019
Режиссер:
Том Харпер
Актеры:
Фелисити Джонс, Эдди Редмэйн, Химеш Патель, Фиби Фокс, Энн Рейд, Тим МакИннерни, Венсан Перес, Том Кортни, Камиль Лемешевский, Ребекка Фронт
Жанр:
приключения, экшен
Продолжительноcть:
100 мин
Лондон. 1862 год. Она — очаровательная богатая молодая женщина, увлеченная управлением воздушных шаров. Он — исследователь метеоролог, готовый на все, чтобы совершить научный прорыв. Самой судьбой им было предназначено взлететь выше, чем кто-либо в истории. Вдвоем они отправятся в отчаянное путешествие на аэростате, через бури и грозы на край неизведанного мира, где воздух разряжен, а шансы на выживание невелики…
8 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
23 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
14 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
5 декабря, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-1700 ₽
21 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽
8 марта, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽