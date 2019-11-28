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Аэронавты

Аэронавты

Страна:
Великобритания, США, 2019
 
Премьера:
в РФ 05.12.2019
 
Режиссер:
Том Харпер
  
Актеры:
Фелисити Джонс, Эдди Редмэйн, Химеш Патель, Фиби Фокс, Энн Рейд, Тим МакИннерни, Венсан Перес, Том Кортни, Камиль Лемешевский, Ребекка Фронт
  
Жанр:
приключения, экшен
  
Продолжительноcть:
100 мин
  

Лондон. 1862 год. Она — очаровательная богатая молодая женщина, увлеченная управлением воздушных шаров. Он — исследователь метеоролог, готовый на все, чтобы совершить научный прорыв. Самой судьбой им было предназначено взлететь выше, чем кто-либо в истории. Вдвоем они отправятся в отчаянное путешествие на аэростате, через бури и грозы на край неизведанного мира, где воздух разряжен, а шансы на выживание невелики…

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Сегодня
12:25 Киносити
23:15 Киносити
Завтра
12:25 Киносити
23:15 Киносити
7 декабря, суббота
12:25 Киносити
23:15 Киносити
8 декабря, воскресенье
12:25 Киносити
23:15 Киносити
9 декабря, понедельник
12:25 Киносити
23:15 Киносити
10 декабря, вторник
12:25 Киносити
23:15 Киносити
11 декабря, среда
12:25 Киносити
23:15 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
«Мастер» при участии М. Серышева
Купить билет
8 декабря, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Sellout и «Архипанк»
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23 февраля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 300 ₽
Симфонический оркестр филармонии и В. Холоденко
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14 декабря, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
Хочу купить вашего мужа
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5 декабря, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-1700 ₽
Рождественская история
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21 декабря, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
Вечеринка в стиле сериала Sex and the City
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8 марта, воскресенье 20:00
Public, ресторан
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
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