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24-25 августа в Тульском Кремле пройдет фестиваль фермерской еды «СВОЁ».

Фестиваль «СВОЁ» снова в Туле! Два дня подряд в самом центре города туляков и гостей города  ждет настоящий праздник: изобилие полезной и натуральной фермерской еды, отличная музыка, мастер-классы,  розыгрыши призов и детская программа – отличный  вариант отдыха для всей семьи!

Приглашаем за вкусной едой и хорошим настроением. Поддержим российских производителей вместе!

Фестиваль проводится  при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ и Правительства Тульской области, организатор мероприятия - АО «Россельхозбанк».

Вход свободный.

 

Мероприятие имеет общероссийский масштаб и организуется  третий год подряд. В 2019 году фестиваль пройдет также в Барнауле, Великом Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге. Участниками «СВОЁ» в  этом году году станут более 500 российских фермерских хозяйств. Участие для фермеров –   бесплатное. Фестиваль проходит в формате масштабных городских праздников. За два года мероприятие посетило в общей сложности свыше 250 тысяч человек.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная)

 

 

 

Где и когда?
Тульский Кремль, музей
24 августа 2019, суббота
10:00
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25 августа 2019, воскресенье
10:00
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