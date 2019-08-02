24-25 августа в Тульском Кремле пройдет фестиваль фермерской еды «СВОЁ».

Фестиваль «СВОЁ» снова в Туле! Два дня подряд в самом центре города туляков и гостей города ждет настоящий праздник: изобилие полезной и натуральной фермерской еды, отличная музыка, мастер-классы, розыгрыши призов и детская программа – отличный вариант отдыха для всей семьи!

Приглашаем за вкусной едой и хорошим настроением. Поддержим российских производителей вместе!

Фестиваль проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ и Правительства Тульской области, организатор мероприятия - АО «Россельхозбанк».

Вход свободный.

Мероприятие имеет общероссийский масштаб и организуется третий год подряд. В 2019 году фестиваль пройдет также в Барнауле, Великом Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге. Участниками «СВОЁ» в этом году году станут более 500 российских фермерских хозяйств. Участие для фермеров – бесплатное. Фестиваль проходит в формате масштабных городских праздников. За два года мероприятие посетило в общей сложности свыше 250 тысяч человек.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная)