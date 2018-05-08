Проект «Среднерусская возвышенность» — одна из главных площадок для семейного досуга. Формат проекта предполагает, что посещение территории этой концертной площадки — прежде всего еженедельное интересное и полезное времяпрепровождение для всей семьи.

На протяжении десяти недель фестиваль будет работать в ежедневном режиме. В будни будут активны все площадки фестиваля. В ресторане, летних кафе будет звучать музыка, а на территории проходить различные интерактивные программы для детей и взрослых. Но главная культурная программа запланирована на выходные.

Каждую субботу и воскресенье будут проходить концерты легенд российской и мировой эстрады по доступной цене от 500 р. до 1000 р.

Выступления артистов проходят на специально оборудованной площади перед входом в туристический комплекс «Золотой город».

Line up: Дмитрий Маликов, ВИА Лейся песня, In- Grid, Антон и Виктория Макарские, Натали, группа Лицей, немецкая синти-поп группа Alphaville, ВИА Песняры, группа «Комбинация», участница конкурса «Евровидение 2013» от Великобритании Бонни Тайлер

Как добраться

Автобус курсируют по двум маршрутам:

из Тулы будет отправляться от площади Ленина (со стороны Тульского кремля)

из Новомосковска — от автостанции (стоянка маршрутных такси, отправляющихся в Москву).

Для того, чтобы воспользоваться трансфером, необходимо предварительно записаться по бесплатному телефону горячей линии Фестиваля 8−800−222−34−17

Стоимость:

По будням — 300 руб.

Купить билет на концерт Дмитрия Маликова

Купить билет на концерт ВИА Лейся Песня

Купить билет на концерт In-Grid

Купить билет на концерт Антона и Виктории Макарских

Купить билет на концерт группы Лицей

Купить билет на концерт группы Alphaville

Купить билет на концерт ВИА Песняры



Билет дает право входа на территорию международного туристического центра «Золотой город» и пользования всеми развлекательными зонами и объектами сервиса с 9:00 текущего дня.





Подробная информация о Фестивале: zolotoygorod.com