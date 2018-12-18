афиша
афиша
Регистрация
Международный рождественский фестиваль

Международный рождественский фестиваль

В католическом храме Святых Апостолов Петра и Павла состоится 4-тый раз состоится Международный рождественский фестиваль.

На сцене выступит Евгений Максимов (орган) — Лауреат всероссийских и международных конкурсов. Евгений Максимов исполнит произведения К. Бальбастра, Д. Букстехуде, И. Пахельбеля, И. С. Баха, С. Франка, Э. Жигу.

Традиционный Рождественский фестиваль в Москве и других городах России проводит Благотворительный фонд «Искусство добра». Даты проведения фестиваля — с 26 декабря по 12 января — не случайны. Они объединяют Рождество по старому и новому стилю (григорианскому и юлианскому календарю), подчёркивая неразрывную связь между европейскими христианскими народами. Фестиваль объединяет рождественские традиции, пробуждает в людях высокие чувства и добрые стремления, способствует сохранению христианских ценностей в семье и обществе.

Евгений Максимов — лауреат международных конкурсов пианистов, международного и всероссийских конкурсов органистов, доктор искусствоведения, доцент межфакультетской кафедры фортепиано Московской Государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Автор многочисленных музыковедческих статей и монографий.

Активно занимается исполнительской деятельностью в России и за рубежом. Член Международного союза музыкальных деятелей.

Стоимость: 400 р.

Где и когда?
Храм Святых Апостолов Петра и Павла
Тула, улица Льва Толстого, 85
6 января 2019, воскресенье
18:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.