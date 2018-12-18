В католическом храме Святых Апостолов Петра и Павла состоится 4-тый раз состоится Международный рождественский фестиваль.

На сцене выступит Евгений Максимов (орган) — Лауреат всероссийских и международных конкурсов. Евгений Максимов исполнит произведения К. Бальбастра, Д. Букстехуде, И. Пахельбеля, И. С. Баха , С. Франка, Э. Жигу.

Традиционный Рождественский фестиваль в Москве и других городах России проводит Благотворительный фонд «Искусство добра». Даты проведения фестиваля — с 26 декабря по 12 января — не случайны. Они объединяют Рождество по старому и новому стилю (григорианскому и юлианскому календарю), подчёркивая неразрывную связь между европейскими христианскими народами. Фестиваль объединяет рождественские традиции, пробуждает в людях высокие чувства и добрые стремления, способствует сохранению христианских ценностей в семье и обществе.

Евгений Максимов — лауреат международных конкурсов пианистов, международного и всероссийских конкурсов органистов, доктор искусствоведения, доцент межфакультетской кафедры фортепиано Московской Государственной консерватории имени П. И. Чайковского . Автор многочисленных музыковедческих статей и монографий.

Активно занимается исполнительской деятельностью в России и за рубежом. Член Международного союза музыкальных деятелей.

Стоимость: 400 р.