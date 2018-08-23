Фестиваль казачей культуры

25 августа в селе Мишенское Белёвского района пройдет областной Фестиваль казачьей культуры.

Он станет частью торжественных мероприятий Дня города Белева, а также празднования в 2020 году 500-летия Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты.

В фестивале примут участие профессиональные и самодеятельные казачьи творческие коллективы из Тульской, Московской и Орловской областей, ансамбли из муниципальных образований Тульской области, имеющие в репертуаре казачий фольклор.

В программе праздника:

казачьи песни и танцы

народные игры

мастер-класс по розжигу самовара

фотозона «Тульские бренды», где можно сделать интересные снимки.

На киноплощадке покажут фильмы под открытым небом. Пройдет презентация книг, статей и краеведческого материала о самобытной казачьей культуре, которую проведет Белёвская межпоселенческая библиотека имени В. А. Жуковского .

Фестиваль направлен на сохранение казачьей культуры и призван способствовать изучению исторического и природного наследия Тульской засечной черты, повышению роли традиционной казачьей культуры в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма.

Начало мероприятия в 14.00 на территории сельского культурно-образовательного центра им. В. А. Жуковского .

Телефон для справок: 70−43−62, 70−43−58.

Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры РФ, министерства культуры Тульской области и Автономной некоммерческой организаций «Творческая лаборатория «Альфа Мюзик», Тула.