Тула — родина мастеров
Дом-музей
В этом году Туле исполнится 871 год, 240 лет со дня основания Тульской губернии и 80 лет со дня образования Тульской области. Мероприятия, проводимые музеем для дошкольников, приурочены к этим датам.
Дети вспомнят историю родного города, узнают некоторые интересные факты, связанные с историей Тулы, увидят редкие фотографии, ответят на вопросы увлекательной викторины, и, конечно же, сделают своими руками праздничную Тульскую куклу!
Цена входного билета — 80 рублей (учащийся), 1 сопровождающий бесплатно. Телефон для справок: 56−77−31.
Где и когда?
Тула, улица Гоголевская, 82
8 сентября 2017, пятница
10:00
8 сентября 2017, пятница
11:00