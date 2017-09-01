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Тула — родина мастеров

Тула — родина мастеров

Дом-музей В. В. Вересаева проведёт музейно-педагогические занятия с воспитанниками детских садов «Тула — родина мастеров».

В этом году Туле исполнится 871 год, 240 лет со дня основания Тульской губернии и 80 лет со дня образования Тульской области. Мероприятия, проводимые музеем для дошкольников, приурочены к этим датам.

Дети вспомнят историю родного города, узнают некоторые интересные факты, связанные с историей Тулы, увидят редкие фотографии, ответят на вопросы увлекательной викторины, и, конечно же, сделают своими руками праздничную Тульскую куклу!

Цена входного билета — 80 рублей (учащийся), 1 сопровождающий бесплатно. Телефон для справок: 56−77−31.

Где и когда?
Дом-музей В.В. Вересаева
Тула, улица Гоголевская, 82
8 сентября 2017, пятница
10:00
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8 сентября 2017, пятница
11:00
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