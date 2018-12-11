Детям эта история, согласитесь, вполне знакома: приходит к ним однажды вечером… волшебник и начинает рассказывать сказку. Да не простую сказку, а знаменитую «Снежную Королеву» Х. К. Андерсена . И не просто рассказывать, а играть с ребятишками в куклы. И вот уже кукла Герда устремляется в трудный путь на поиски украденного Снежной Королевой Кая, а кукла Маленькая разбойница обнаруживает вовсе не кукольное, а настоящее, доброе сердце, способное понять чужую печаль и помочь в беде. Принц и принцесса, умный Ворон — все стремятся утешить самоотверженную девочку. И так заражает зрителей эта доброта, что в конце спектакля они готовы простить самую злую хозяйку ледяных чертогов.

Действующие лица и исполнители:



Сказочник, Ворон, Разбойник — З.а. Р. Ф. Олег Спиренков; Сергей Буряков

Кай, Принц, Олень — Андрей Абрамов; Алексей Лаврухин

Герда — Ирина Атлашкина

Бабушка, Цветочница, Ворона, Разбойница, Лапландка — Татьяна Кондаева; Екатерина Прокопьева

Снежная Королева, Принцесса, Маленькая разбойница — Любовь Пахомова



Режиссёр-постановщик — Олег Трусов

Сценография, куклы — Надежда Ванина

Музыка — Игорь Гайденко

Художник по костюмам — Лариса Кузьмина

Художник по свету — Дмитрий Алешин

Видео (на стационаре), анимация, компоузинг — Виктор Иевлев

Стоимость: детский -350−400 р., взрослый 300−350 р.