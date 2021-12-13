Мороз в конверте
С 25 по 26 декабря в творческом кластере «Октава» покажут камерный новогодний спектакль «Мороз в конверте».
«Мороз в конверте» — интерактивный спектакль, основанный на письмах Джона Рональда Толкина своим детям. Автор «Хоббита» и «Властелина колец» в течение 23 лет отправлял послания от Деда Мороза своим сыновьям и дочерям. После смерти писателя эти волшебные послания были изданы в книге «Письма рождественского деда».
В центре сюжета — история одного Почтальона, который доставляет детям письма с Северного полюса. В XXI веке эта профессия кажется теряющей свою актуальность: мы все реже пишем и отправляем друг другу настоящие, бумажные письма. Тем ценнее и трепетнее тот момент, когда вы все же решаете удивить друга и воспользоваться почтой! Это как запустить реакцию волшебных событий и ждать чуда. В один момент письма заканчиваются — прощай, любимая работа! Но в огромной почтовой сумке ещё лежат хрустящие конверты и ароматная бумага. Для кого они?
Маленькие гости кластера смогут найти ответ на этот вопрос вместе с главным героем спектакля и своими родителями. Дети сами будут решать, какое письмо открыть следующим. Рассказать Деду Морозу о своей мечте они смогут на мастер-классе «Как написать безотказное письмо Деду Морозу».
Послание волшебнику ребята напишут на красивой бумаге, положат в кружевной конверт и обернут праздничной лентой. Все письма найдут своего адресата! А в конце ребят ждет сладкий подарок.
Спектакль, который будет показан в Туле впервые, сопровождается музыкальными авторскими композициями в «живом» исполнении. Его авторы — режиссер, музыкант Иван Корсуновский и клоунесса, певица Лиза Гвоздик — являются одновременно главными исполнителями.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
25 декабря 2021, суббота
12:00
25 декабря 2021, суббота
15:00
26 декабря 2021, воскресенье
12:00
26 декабря 2021, воскресенье
15:00
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
5 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
16 марта, среда 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
6 января, четверг 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
17 марта, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
2 - 3 января 2022
₽ Билеты: 1000-1200 ₽