афиша
афиша
Регистрация
Мороз в конверте

Мороз в конверте

С 25 по 26 декабря в творческом кластере «Октава» покажут камерный новогодний спектакль «Мороз в конверте».

«Мороз в конверте» — интерактивный спектакль, основанный на письмах Джона Рональда Толкина своим детям. Автор «Хоббита» и «Властелина колец» в течение 23 лет отправлял послания от Деда Мороза своим сыновьям и дочерям. После смерти писателя эти волшебные послания были изданы в книге «Письма рождественского деда».
 
В центре сюжета — история одного Почтальона, который доставляет детям письма с Северного полюса. В XXI веке эта профессия кажется теряющей свою актуальность: мы все реже пишем и отправляем друг другу настоящие, бумажные письма. Тем ценнее и трепетнее тот момент, когда вы все же решаете удивить друга и воспользоваться почтой! Это как запустить реакцию волшебных событий и ждать чуда. В один момент письма заканчиваются — прощай, любимая работа! Но в огромной почтовой сумке ещё лежат хрустящие конверты и ароматная бумага. Для кого они? 
 
Маленькие гости кластера смогут найти ответ на этот вопрос вместе с главным героем спектакля и своими родителями. Дети сами будут решать, какое письмо открыть следующим. Рассказать Деду Морозу о своей мечте они смогут на мастер-классе «Как написать безотказное письмо Деду Морозу».
 
Послание волшебнику ребята напишут на красивой бумаге, положат в кружевной конверт и обернут праздничной лентой. Все письма найдут своего адресата! А в конце ребят ждет сладкий подарок.
 
Спектакль, который будет показан в Туле впервые, сопровождается музыкальными авторскими композициями в «живом» исполнении. Его авторы — режиссер, музыкант Иван Корсуновский и клоунесса, певица Лиза Гвоздик — являются одновременно главными исполнителями.
 
Купить билет
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
25 декабря 2021, суббота
12:00
 В календарь
 В календарь
25 декабря 2021, суббота
15:00
 В календарь
 В календарь
26 декабря 2021, воскресенье
12:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
ISTOKIYA HIP-HOP FEST
Купить билет
29 января, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Лабов'SKY JAM
Купить билет
5 марта, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
LUMEN
Купить билет
16 марта, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Panbrothers Band
Купить билет
6 января, четверг 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Пилот
Купить билет
17 марта, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Буратино
Купить билет
2 - 3 января 2022
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 1000-1200 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.