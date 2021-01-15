Мастер-классы в научном центре «Археология и реставрация»

Филиал музея-заповедника «Куликово поле» в Музейном квартале Тулы приглашает на мастер-классы и экскурсии по выставке кладов в субботу и воскресенье.

16 января

11.30 и 13.30 Мастер-класс «Русский воин»

На мастер-классе пойдет разговор о костюме, доспехах и вооружении русских воинов. Все элементы можно увидеть на ростовых портретах реконструкторов, а затем расписать деревянную заготовку.

Возрастные рекомендации: 7+.

Стоимость билета: 300 рублей.

15.30 и 17.30 Мастер-класс «Птица Сирин»

Посетители познакомятся с персонажем детской книги «Куликовская битва для больших и маленьких» полудевочкой-полуптицей Сирин и ее прототипом из древнерусских сказаний, а затем смастерят фигурку Сирин из фетра.

Возрастные рекомендации: 6+.

Стоимость билета: 150 рублей.

17 января

11.30 и 13.30 Мастер класс по росписи средневековой миниатюры

Как рисовали древнюю книжную иллюстрацию? Какие бумагу и краски использовали средневековые авторы? На эти и другие вопросы можно узнать ответы, побывав на музейной встрече, а также на время стать художниками-миниатюристами. Посетителей музея научат смешивать краски на основе натуральных материалов. Квас, яичный желток, синяя и красная глина, специи – таков набор пигментов, основы и закрепителя. Приготовив краски, участники мастер-класса смогут применить их в росписи сюжета средневекового сражения.

Возрастные рекомендации: 6+.

Стоимость билета: 300 рублей с человека.

15.30 и 17.30 Мастер-класс «Русский воин»

На мастер-классе пойдет разговор о костюме, доспехах и вооружении русских воинов. Все элементы можно увидеть на ростовых портретах реконструкторов, а затем расписать деревянную заготовку.

Возрастные рекомендации: 7+.

Стоимость билета: 300 рублей.

Также в субботу и воскресенье научный центр «Археология и реставрация» приглашает на экскурсии по выставке «Клады – кладезь информации»

Сеансы: 11.30,12.00,12.30,13.00,14.00,14.30,15.00,15.30,16.30,17.00,17.30,18.00

В древности клады были вполне обычной вещью, их прятали не одноглазые разбойники, а люди в минуту опасности – купцы, мастера-ремесленники, домохозяйки, воины, крестьяне. На выставке представлены клады из фондов музея-заповедника, обнаруженные на территории Тульской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Тамбовской, Липецкой областей. С каждым из них связана личная трагедия: если владелец не забрал ценности, с ним что-то случилось.

Самому древнему из представленных кладов - более трех тысяч лет. Клады торговцев расскажут, где проходили древние торговые пути, какие земли они связывали и что ценилось у разных народов. Ларчик хозяйки из прошлого поведает о том, какие украшения достались ей в наследство от женщин рода и что подарил муж. Спрятанные пожитки мастера-ювелира позволят точно установить, какими инструментами он пользовался и какие вещи ему заказывали.

Возрастные рекомендации: 6+.

Стоимость экскурсии: 50 рублей (дети до 16 лет), 150 рублей (учащиеся старше 16 лет, студенты, пенсионеры), взрослые – 200 рублей.

В группах на мастер-классах и экскурсиях – не более 5 человек.



Подробности по Предварительная запись обязательна, бронируйте места заранее по телефону: + 7 (4872) 77 38 05, 77 38 06, e-mail: archcenter@kulpole.ru .Подробности по ссылке

Не забывайте про средства индивидуальной защиты органов дыхания и социальную дистанцию! Будьте здоровы и приходите в музей!