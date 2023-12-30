Недвижимость, подарки и ретро: что туляки продавали на Авито в 2023 году

Собрали для вас самые комментируемые и просматриваемые подборки с «Авито».

Перед вами – юбилейный, 55-й и последний в этом году материал в нашей рубрике «Купи-продай». Мы решили вспомнить самые обсуждаемые и комментируемые обзоры интернет-объявлений, которые выходили на Myslo в течение 2023 года. Поехали!

Частный сектор

Больше всего читателей Myslo интересовали обзоры, связанные с недвижимостью. Например, подборка самых дорогих дач Тулы набрала чуть больше 20 тысяч просмотров.

Обзор таунхаусов, расположенных в центре оружейной столицы, просмотрели более 25700 раз. Он же стал одним из самых обсуждаемых и набрал 194 комментария.

Ещё одна «золотая середина» между дачей и городской квартирой – «клубный дом», которых в Туле не так уж много. Соответствующий обзор набрал свыше 24200 просмотров.

Не обошлось и без «ситуативных» обзоров - поводом для одной из них стала грядущая застройка Центрального рынка. Текст о выставленных на продажу домах в этом районе прочитали больше 19200 раз, а прокомментировали - 177.

квартиры

Подборка квартир, расположенных в высотках, тоже попала в топ по просмотрам и комментариям, набрав 26240 и 280 соответственно.

Абсолютным рекордсменом стал обзор квартир в «сталинках» в центре города – его пользователи Myslo посмотрели более 38500 раз и оставили 253 комментария.

Квартиры с большими кухнями вызвали у наших читателей живой интерес – обзор набрал более 26400 просмотров.

Подборка квартир, продающихся в пос. Иншинский, тоже стала предметом активного обсуждения, набрав свыше 18800 просмотров и 172 комментария.

ультрабюджетный сегмент

В 2023 году мы регулярно публиковали подборки о продаже недвижимости «по низу рынка». Две из них вошли в наш итоговый топ.

Первая – обзор квартир стоимостью до 2,5 млн рублей в Скуратово, набравший свыше 21500 просмотров и 125 комментариев.

Второй обзор посвящён квартирам в границах городского округа Тулы стоимостью до 1,5 млн рублей. Его просмотрели почти 24000 раз, а прокомментировали – 135.

не только про недвижимость

В число самых обсуждаемых материалов рубрики попал обзор подарков, которые туляки выставили на продажу после 23 февраля и 8 марта. Оригинальный способ заработка прокомментировали 116 раз.

А следствие одного из главных трендов недавней осени – подборка объявлений о продаже одежды «родом из 90-х», набрала 120 комментариев.