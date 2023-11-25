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Какие квартиры можно купить в Скуратово до 2,5 млн рублей: обзор Myslo
Фото: avito.ru

Какие квартиры можно купить в Скуратово до 2,5 млн рублей: обзор Myslo

Представляем новую подборку интернет-объявлений о продаже недвижимости.

Мы продолжаем обозревать рынок жилья в разных районах Тулы. Исследовав Криволучье и Косую Гору, мы добрались до Скуратово. Несмотря на то, что формально Скуратово относится к Центральному территориальному округу Тулы, этот район считается относительно не самым популярным из-за удалённости большого количества частных домов.

А где низкий спрос – там и цены должны быть не слишком высокие. Мы решили узнать, какие квартиры можно приобрести в Скуратово по самому низу рынка – до 2,5 млн рублей. Среди наших дополнительных требований – продажа от собственника и отсутствие проблем с документами. Поехали!

 

Самый дешёвый вариант на сегодня – целых три комнаты в четырёхкомнатной квартире в пос. Комсомольский. Общая площадь квартиры – 75 кв. м.

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Все комнаты изолированные, санузел раздельный, есть просторный коридор, установлены пластиковые окна. Требуется ремонт. Продавец уточняет, что стоимость обсуждается, но продаётся жильё исключительно за наличный расчёт. Цена – 1,9 млн рублей.

 

За 2 млн 50 тысяч рублей можно приобрести однокомнатную квартиру в  одноэтажном доме на 7 квартир в пос. Толстовские дачи. Площадь – 44 кв. м., есть пластиковые окна и надёжная металлическая дверь. Имеется кладовая, ванная с вoдoнaгревaтeлем, АГВ.

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Туалет на улице, там же – огород на три сотки и сарай с погребом для хранения зимних заготовок. Рядом – ж/д станция «Ясная Поляна», конечная остановка маршрутного такси. Во дворе парковка, в шаговой доступности – детская площадка, магазины, поликлиника, школа и детский сад. Недалеко река, пляж и лес с орехами и грибами.

 

2,3 млн рублей стоит «однушка» на верхнем этаже двухэтажного кирпичного дома на ул. Володарского. В доме был сделан капремонт. Общая площадь квартиры – 32,2 кв. м., она чистая, светлая и теплая.

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Санузел совмещённый, отделан плиткой. Пластиковые окна, выходят во двор. В шаговой доступности есть остановка общественного транспорта, различные магазины, аптеки, школа. На улице сарай для хранения заготовок и хозяйственного инвентаря.

 

Добавив 90 тысяч рублей, можно приобрести «однушку» на 31,5 кв. м. с приличным ремонтом в мкр. Скуратовский. Кирпичный дом, 4 этаж из 5, в квартире сделан ремонт, заменена сантехника и электрика, установлены пластиковые окна.

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Вот что пишет продавец: «Очень тихий и спокойный район, отличные соседи, во дворе детская и спортивная площадки в доме находится продуктовый магазин».

 

Самая дорогая квартира на сегодня находится в самом новом доме этой подборки (2013 года постройки) и в самом неоднозначном месте – д. Варваровка. Это «однушка» площадью 36,1 кв. м. на 2 этаже с индивидуальным отоплением. Есть просторная кухня, балкон, совмещённый санузел, установлены счётчики. Цена – 2,45 млн рублей.

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Комментарий продавца: «Окна выходят во двор, теплая, светлая квартира. Ухоженная придомовая территория и подъезд, детские и спортивные площадки, с парковкой проблем нет. Конечная остановка общественного транспорта через дорогу, развитая инфраструктура. До пляжа реки Воронки 10 минут на машине, лес, зона барбекю в шаговой доступности. До центра города 15 минут».

Как вам эти бюджетные квартиры, друзья? Стоят ли они своих денег? Делитесь мнениями в комментариях!

Сюжет: Купи-продай
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