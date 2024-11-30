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Как выглядят и сколько стоят самые дешевые студии в тульских новостройках
Фото: avito.ru

Как выглядят и сколько стоят самые дешевые студии в тульских новостройках

Перед вами – новая подборка объявлений о продаже квартир от Myslo!

Наш очередной еженедельный обзор тульского рынка недвижимости посвящён квартирам-студиям. Сегодня мы покажем, как выглядят самые дешёвые студии в новостройках с готовым ремонтом.

Наши критерии: студии в доме не старше 2023 года постройки, наличие ремонта, позволяющего сразу заехать и жить и цена до 5 млн рублей. Таких квартир нашлось всего 15. Мы постарались сделать нашу подборку максимально географически разнообразной. Поехали!

 

Первым номером у нас идёт квартира в 18-этажке на ул. Маршала Полубоярова в мкр «Петровский квартал». Седьмой этаж, 26 кв. м. площади, сделан евроремонт. Из плюсов – есть балкон.

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Комментарий к объявлению выглядит так: «Ha территории ЖК есть дeтскaя плoщaдка c мягким пoкpытиeм и супермаркет. В пeшeй дocтупнoсти озерo c пляжем и зоной отдыхa. Рядoм конечная oстанoвка oбществeнного тpaнспoрта».

 

За жильё площадью 29,5 «квадратов» в доме на ул. Самоварной (ЖК «Наши Баташи») придётся заплатить 4,25 млн рублей. Квартира с лоджией находится на первом этаже. Сделан евроремонт, установлены панорамные окна.

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Продавец называет эту студию «идеальным вариантом для проживания молодой семьи или сдачи в аренду», а также отмечает наличие индивидуального отопления и отличное расположение: напротив дома – большая парковка, а в двух шагах – современный благоустроенный парк. Возможен торг.

 

В высотке на Калужском шоссе выставлена на продажу студия с евроремонтом площадью 24,1 кв. м. Она находится на 17 этаже из 23 и имеет видовую лоджию.

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Вот что пишет нынешний владелец: «Выполнен качественный ремонт, не требуется никаких вложений – заезжай и живи. Покупателю останется вся мебель и часть бытовой техники. Рядом проспект Ленина, педуниверситет, школы, детские сады и всё необходимое». Цена – 4,39 млн рублей.

 

За 4,45 млн можно позволить себе квартиру площадью 31 кв. м. на 13 этаже новостройки на ул. Рязанской, в мкр «Юго-Восточный». Дом стоит почти на Восточном обводе, но окна выходят во двор. Как и в предыдущих вариантах, здесь имеется лоджия.

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Дом построен в 2024 году. Квартира в отличном состоянии, сделано зонирование кухонной и спальной зоны. Продавец обещает, что она отлично подойдёт как для проживания, так и в качестве вложения денег.

 

И, наконец, самый дорогой и самый большой по площади вариант – студия на ул. Новомосковской. 33 квадратных метра, 9 этаж из 14, дизайнерский ремонт и окна, выходящие на солнечную сторону.

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Вот что пишет продавец: «Функциoнaл однокoмнaтной квapтиpы: рaздвижнaя мeжкoмнaтная перeгoрoдкa пoзвoляeт изолировать куxню oт комнаты (кухня - 7 кв м, комнатa - 14 кв м). Кaчeственный сoвременный peмoнт, функциональная кухня со встроенной техникой, удобная прихожая с местом под шкаф-купе. В спальне выход на лоджию». Стоит эта квартира 4,89 млн рублей.

Что скажете, друзья? Какой из этих вариантов вы бы выбрали для себя? Обсудим в комментариях!

 

 

Сюжет: Купи-продай
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