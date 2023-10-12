Мода 90-х вернулась: туляки продают на Avito ретроэксклюзивы

Всем прекрасно известно о цикличности моды: сегодня в тренде то, что носили 20-30 лет назад. На подиумы вернулись вещи, которые можно найти в шкафах и на антресолях у родителей миллениалов.

Как рассказали сотрудники сервиса объявлений Avito, продажи бомберов и ветровок в стиле 90-х выросли в два раза, брюк-карго с карманами — в 2,8 раза. Эксперты сделали подборку вещей, которые передают настроение девяностых и пользуются особым спросом среди модников. А Myslo поискал, где найти такие в Туле.

Бомберы

В 90-х бомберы носили абсолютно все. От обычных людей до персонажей модных сериалов и принцессы Дианы. В конце 2010-х они не только вернулись в моду, но и стали базовым предметом гардероба. Их популярность продолжает расти: в начале этой осени продажи выросли в два раза по сравнению с сентябрем-октябрем 2022. Последние несколько лет были актуальны однотонные бомберы темных цветов, в том числе кожаные, то в этом сезоне на пике контрастные модели с яркими принтами в ретростиле. Такие как раз носили в 90-е.

В Туле на продаже стоит единственный бомбер прямиком из 90-х. Его цена — 6300 рублей. Куртка американской марки L L Веаn, ярко-розовогo цветa c флисовым подкладом. Изнанка особенно примечательна — геометрический узор типа south west Aztес. Этот принт был настолько популярен в 90-х, что вполне можно было бы носить эту вещь наизнанку. «Очень редкая вещь», — подметил продавец. И мы с ним согласны.

Ветровка

Еще один узнаваемый символ 90-х — ветровка, неотъемлемая часть легендарных спортивных костюмов того времени. Сегодня ее можно сочетать с нейтральным низом — джинсами или брюками-карго.

Модники советуют сделать ветровку частью осенне-зимнего образа, надев ее под оверсайз-пальто или объемный пуховик.

В Туле продается три винтажные ветровки. Две из них фирменные, одна — Tommy Hilfiger, вторая –узнаваемая модель Adidas.

Базовые свитера

Октябрь — время объемных свитеров крупной вязки. Особенно актуальны модели, отсылающие к культовому образу Сергея Бодрова в фильмах «Брат». Можно выбрать вариант на свой вкус, например, с узорами, напоминающий о героях ситкомов 90-х. На Avito свитер обойдется в среднем в 1 900 рублей.

Необычные варианты предлагают в Туле. Среди них: итальянский свитер, мохеровый индийский свитер, который носили на дискотеку, и немецкий серый свитер, как бы про него сказали, классика.

Рубашки с эклектичными принтами

Другой базовый «верх», снова вошедший в моду — рубашки с эклектичными принтами. Одной такой рубашки в образе достаточно для того, чтобы передать дух 90-х. А если принт кажется слишком смелым, можно достать из шкафа клетчатую гранж-рубашку в стиле Курта Кобейна.

В Туле рубашки прямо из 90-х найти непросто. Такой винтаж точно не встретишь в маркетплейсах. Эти рубашки будто с папиного плеча.

Обувь

В 90-х на пике популярности был стиль хип-хоп — ему мы обязаны многими культовыми моделями кроссовок, которые определили тренды на годы вперед. Сегодня модники отдают предпочтение классической модели Nike Air Max. Эксперты фиксируют рост продаж в среднем 62% год к году. В свое время модель произвела настоящий фурор: за первые два года было продано больше миллиона пар. Еще легендарная одна модель — Air Jordan I. Найти эту модель в коллаборации с брендом OFF White можно на Avito за 70 тыс. рублей.

Не менее популярен в 90-х был стиль панков и металлистов, немыслимый без мартинсов (Dr. Martens). Сегодня эти массивные ботинки вышли за рамки субкультуры и прочно закрепились в категории базовой обуви: в этом сезоне их продажи выросли на 26% год к году.

А что из всего этого есть у туляков? К сожалению, жители областного центра предлагают купить лишь китайские реплики знаменитых брендов.

В объявлениях на Avito мы заметили, что туляки не сильно завышают цены на ретробренды. Расскажите, а вы, дорогие Myslовчане, покупали фирменные вещи в интернете по низким ценам? Может, вы нашли дорогущую сумочку от редкого дизайнера по символической цене? Расскажите в комментариях!