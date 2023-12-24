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Теснота и лоджия на первом этаже: какие квартиры продаются в Иншинском
Фото: Avito.ru

Теснота и лоджия на первом этаже: какие квартиры продаются в Иншинском

Представляем новый еженедельный обзор тульского рынка недвижимости!

Поселок Иншинский (он же – «Иншинка», по названию расположенного здесь санатория) находится в 10 км к западу от центра Тулы и с 2015 года входит в состав Привокзального округа. Он стоит на трассе «Тула – Калуга», сразу за ним находится крупная дорожная развязка. Многие считают его последним пригородом Тулы – дальше начинается «классическая» сельская местность.

Многоквартирные дома в Иншинском расположены очень компактно – в основном, это «хрущёвки» и «брежневки», но есть и новостройки. Рядом строится новый жилой комплекс. В нашей очередной подборке объявлений о продаже недвижимости мы решили выяснить, сколько стоит обычная квартира в Иншинском. Критерии простые – прямая продажа, отсутствие обременений и юридических проблем. Поехали!

 

Однокомнатная квартира на последнем этаже пятиэтажки 1978 года постройки. Площадь – 30,5 кв. м., санузел совмещённый, есть балкон. Требуется ремонт. Цена – 2,1 млн рублей.

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Комментарий продавца: «Квартира сухая, теплая. Рядом остановка, сетевые магазины, в шаговой доступности школа, во дворе дома – детский сад. Один взрослый собственник, в собственности более 5 лет».

 

За 2,2 млн рублей продаётся студия площадью 20,7 кв. м. с евроремонтом: тёплые полы, автономный водонагреватель, раздельный санузел, состояние – «заезжай и живи».

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В пяти минутах ходьбы – магазин, рынок, детские учреждения. Во дворе – стоянка для автомобилей. Есть помещение для хранения вещей.

 

Следующий вариант дороже на 90 тысяч рублей. Это тоже студия, с хорошим ремонтом, мебелью и бытовой техникой. Дом кирпичный, трехэтажный, бывшее общежитие.

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Площадь – 21 квадратный метр. Есть кладовая, переделанная в гардеробную, вся необходимая мебель и бытовая техника. Сделан косметический вариант, квартира готова к проживанию.

 

Четвертая квартира сегодняшней подборки стоит 3,3 млн рублей. Это «двушка» на первом этаже четырёхэтажного дома площадью 50,9 «квадратов». Комнаты изолированные, санузел раздельный, есть лоджия.

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Окна выходят во двор, из техники имеется холодильник, стиральная машина и водонагреватель. Продаёт собственник, во дворе есть парковка и детская площадка. Требуется косметический ремонт.

 

Самая дорогая квартира обзора – 62-метровая «трёшка» на четвёртом этаже пятиэтажки. Сделан хороший ремонт. Просторная гостиная, две спальни, просторный коридор, застеклённый балкон, раздельный санузел.

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На кухне – встроенный гарнитур, фильтр с трёхступенчатой системой очистки воды. Во всех комнатах пластиковые окна, натяжные потолки, на полу ламинат, заменены трубы, установлен счётчик на воду. Во дворе много парковочных мест и детская площадка. Цена 3995000 рублей.

Как вам эти квартиры, друзья? Хотели бы жить в Иншинском?

Сюжет: Купи-продай
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