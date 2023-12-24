Теснота и лоджия на первом этаже: какие квартиры продаются в Иншинском

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Поселок Иншинский (он же – «Иншинка», по названию расположенного здесь санатория) находится в 10 км к западу от центра Тулы и с 2015 года входит в состав Привокзального округа. Он стоит на трассе «Тула – Калуга», сразу за ним находится крупная дорожная развязка. Многие считают его последним пригородом Тулы – дальше начинается «классическая» сельская местность.

Многоквартирные дома в Иншинском расположены очень компактно – в основном, это «хрущёвки» и «брежневки», но есть и новостройки. Рядом строится новый жилой комплекс. В нашей очередной подборке объявлений о продаже недвижимости мы решили выяснить, сколько стоит обычная квартира в Иншинском. Критерии простые – прямая продажа, отсутствие обременений и юридических проблем. Поехали!

Однокомнатная квартира на последнем этаже пятиэтажки 1978 года постройки. Площадь – 30,5 кв. м., санузел совмещённый, есть балкон. Требуется ремонт. Цена – 2,1 млн рублей.

Комментарий продавца: «Квартира сухая, теплая. Рядом остановка, сетевые магазины, в шаговой доступности школа, во дворе дома – детский сад. Один взрослый собственник, в собственности более 5 лет».

За 2,2 млн рублей продаётся студия площадью 20,7 кв. м. с евроремонтом: тёплые полы, автономный водонагреватель, раздельный санузел, состояние – «заезжай и живи».

В пяти минутах ходьбы – магазин, рынок, детские учреждения. Во дворе – стоянка для автомобилей. Есть помещение для хранения вещей.

Следующий вариант дороже на 90 тысяч рублей. Это тоже студия, с хорошим ремонтом, мебелью и бытовой техникой. Дом кирпичный, трехэтажный, бывшее общежитие.

Площадь – 21 квадратный метр. Есть кладовая, переделанная в гардеробную, вся необходимая мебель и бытовая техника. Сделан косметический вариант, квартира готова к проживанию.

Четвертая квартира сегодняшней подборки стоит 3,3 млн рублей. Это «двушка» на первом этаже четырёхэтажного дома площадью 50,9 «квадратов». Комнаты изолированные, санузел раздельный, есть лоджия.

Окна выходят во двор, из техники имеется холодильник, стиральная машина и водонагреватель. Продаёт собственник, во дворе есть парковка и детская площадка. Требуется косметический ремонт.

Самая дорогая квартира обзора – 62-метровая «трёшка» на четвёртом этаже пятиэтажки. Сделан хороший ремонт. Просторная гостиная, две спальни, просторный коридор, застеклённый балкон, раздельный санузел.

На кухне – встроенный гарнитур, фильтр с трёхступенчатой системой очистки воды. Во всех комнатах пластиковые окна, натяжные потолки, на полу ламинат, заменены трубы, установлен счётчик на воду. Во дворе много парковочных мест и детская площадка. Цена 3995000 рублей.