Жители Тульской области предложили свои рецепты кофе «Тульское семейное счастье».

Министерство развития предпринимательства и торговли получило более 180 предложений от кафе, ресторанов и столовых региона. Пока реестр рецептов не составлен, заведения самостоятельно вводят новинки в меню.

Самые популярные ингредиенты для кофейного счастья:

сгущённое молоко,

сироп из бузины,

клубничный сироп.

Позже ведомство планирует провести конкурс среди общепитов, чтобы выбрать лучший рецепт для бренда «Тульская область — территория семейного счастья».

Напомним, необычная идея прозвучала в ходе оперативного совещания в правительстве. В ходе Послания жителям Дмитрий Миляев обозначил новый вектор развития региона, объявив Тульскую область территорией семейного счастья.