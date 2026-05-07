Жители Тульской области предложили свои рецепты кофе «Тульское семейное счастье».
Министерство развития предпринимательства и торговли получило более 180 предложений от кафе, ресторанов и столовых региона. Пока реестр рецептов не составлен, заведения самостоятельно вводят новинки в меню.
Самые популярные ингредиенты для кофейного счастья:
- сгущённое молоко,
- сироп из бузины,
- клубничный сироп.
Позже ведомство планирует провести конкурс среди общепитов, чтобы выбрать лучший рецепт для бренда «Тульская область — территория семейного счастья».
Напомним, необычная идея прозвучала в ходе оперативного совещания в правительстве. В ходе Послания жителям Дмитрий Миляев обозначил новый вектор развития региона, объявив Тульскую область территорией семейного счастья.