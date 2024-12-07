  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Сколько стоят квартиры в тульских довоенных «сталинках»: обзор Myslo - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Сколько стоят квартиры в тульских довоенных «сталинках»: обзор Myslo
Фото: avito.ru

Сколько стоят квартиры в тульских довоенных «сталинках»: обзор Myslo

Перед вами – традиционная еженедельная подборка объявлений о продаже недвижимости!

В этот раз мы решили вновь исследовать тульские «сталинки», причём построенные до Великой Отечественной войны. Таких предложений в Туле оказалось немного – всего полтора десятка. Критерии самые простые – продажа от собственника, жилое состояние и отсутствие юридических проблем. Без долгих предисловий – поехали!

 

Самый бюджетный вариант сегодняшней подборки – 23-метровая квартирка в бывшем общежитии на проспекте Ленина. Дом построен в 1938 году, первый этаж из трёх, сделан косметический ремонт.

Галерея
показать все фотографии

Кухня здесь совмещена с санузлом – прямо напротив гарнитура стоит душевая кабина. Описание скудное: «Продам уютную маленькую квартиру. Имеются все необходимые коммуникации, остаётся вся мебель и техника. Возможна ипотека».

 

На 1 млн дороже стоит «двушка» в двухэтажном доме 1939 года постройки, расположенном на ул. Щегловская Засека. Изолированные комнаты, общая площадь – 46,8 кв. м., совмещённый санузел, окна выходят на трамвайное кольцо. Квартира подходит под ипотеку.

Галерея
показать все фотографии

Вот что пишет владелец: «Состояние удовлетворительное, косметический ремонт, обременений нет. Более 15 лет в собственности! Квартира тёплая, сухая. По желанию можем оставить мебель и технику».

 

Почти аналогичная по площади и параметрам квартира в «сталинке» на ул. Серова обойдётся покупателю в 4,6 млн рублей. 46,9 «квадратов», две смежные комнаты, второй этаж из четырёх. Окна выходят на разные стороны, санузел – совмещённый.

Галерея
показать все фотографии

Из плюсов – большая прихожая (почти 14 кв. м.), в которой можно оборудовать гардеробную. Рядом детские сады, школы, сквер, фитнес-центр, супермаркеты. Отличная транспортная доступность – можно легко добраться в любую точку города.

 

Следующий вариант – современный двухуровневый лофт в старом доме на пересечении улиц Ф. Энгельса и Гоголевской, сразу за Серафимовской церковью. Дом компактный, всего на 15 квартир, с закрытой охраняемой территорией.  На первом этаже студии – гостиная, совмещённая с кухней, а также санузел. На втором уровне – спальня.

Галерея
показать все фотографии

Водопровод, канализация, стояки и электропроводка – новые. Всё управляется через систему «умный дом». По плану предусмотрена печь с дымоходом, можно сделать камин. Установлен двухконтурный котёл для отопления и горячей воды. Продавец отмечает, что в доме новая крыша, а кирпичные стены и перекрытия – вечные. Цена – 7150000 рублей, возможен торг и обмен.

 

И, наконец, самый дорогой вариант на сегодня – «трёшка» в четырёхэтажном доме на ул. Октябрьской. Второй этаж, 63,7 кв. м., совмещённый санузел, изолированные комнаты и трёхметровые потолки. Сделан евроремонт, окна выходят во двор. Дом после капремонта.

Галерея
показать все фотографии

Комментарий владельца: «В квартире выполнен полный, глобальный, демонтаж всего, это новострой, с подбором качественных, дорогих и высокотехнологичных материалов. Объект готов полностью к проживанию, продаётся со всей мебелью и техникой. Комфортное, ухоженное, уютное, тёплое, светлое, жилье для семьи!» Стоит вся эта красота 8,5 млн рублей.

Как вы считаете, подходят ли эти дома для современной жизни? Пишите своё мнение в комментариях!

 

Сюжет: Купи-продай
Как выглядят и сколько стоят самые дешевые студии в тульских новостройках
Жизнь Тулы и области
Как выглядят и сколько стоят самые дешевые студии в тульских новостройках
30 ноября, в 13:31, 40 14647 -3
Сколько на самом деле стоят советские елочные игрушки с «Авито»? Спросили эксперта
Жизнь Тулы и области
Сколько на самом деле стоят советские елочные игрушки с «Авито»? Спросили эксперта
29 ноября, в 13:40, 26 2856 9
Какие квартиры продаются в пос. Ленинский: обзор Myslo
Жизнь Тулы и области
Какие квартиры продаются в пос. Ленинский: обзор Myslo
23 ноября, в 12:00, 32 6892 2
Какие дома сдаются в Туле на новогоднюю ночь: подборка от Myslo
Жизнь Тулы и области
Какие дома сдаются в Туле на новогоднюю ночь: подборка от Myslo
17 ноября, в 16:16, 59 10106 3
Все новости сюжета

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 17:17 +1
Другие статьи по темам
Событие
обзор интернет-объявленийобзор Mysloпродажа недвижимостисталинкиквартиры
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
МФЦ Тульской области подвели итоги работы за 2024 год
МФЦ Тульской области подвели итоги работы за 2024 год
На пр. Ленина водитель легковушки резво промчал по встречной полосе
На пр. Ленина водитель легковушки резво промчал по встречной полосе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.