Сколько стоят квартиры в тульских довоенных «сталинках»: обзор Myslo

Фото: avito.ru

Перед вами – традиционная еженедельная подборка объявлений о продаже недвижимости!

В этот раз мы решили вновь исследовать тульские «сталинки», причём построенные до Великой Отечественной войны. Таких предложений в Туле оказалось немного – всего полтора десятка. Критерии самые простые – продажа от собственника, жилое состояние и отсутствие юридических проблем. Без долгих предисловий – поехали!

Самый бюджетный вариант сегодняшней подборки – 23-метровая квартирка в бывшем общежитии на проспекте Ленина. Дом построен в 1938 году, первый этаж из трёх, сделан косметический ремонт.

Кухня здесь совмещена с санузлом – прямо напротив гарнитура стоит душевая кабина. Описание скудное: «Продам уютную маленькую квартиру. Имеются все необходимые коммуникации, остаётся вся мебель и техника. Возможна ипотека».

На 1 млн дороже стоит «двушка» в двухэтажном доме 1939 года постройки, расположенном на ул. Щегловская Засека. Изолированные комнаты, общая площадь – 46,8 кв. м., совмещённый санузел, окна выходят на трамвайное кольцо. Квартира подходит под ипотеку.

Вот что пишет владелец: «Состояние удовлетворительное, косметический ремонт, обременений нет. Более 15 лет в собственности! Квартира тёплая, сухая. По желанию можем оставить мебель и технику».

Почти аналогичная по площади и параметрам квартира в «сталинке» на ул. Серова обойдётся покупателю в 4,6 млн рублей. 46,9 «квадратов», две смежные комнаты, второй этаж из четырёх. Окна выходят на разные стороны, санузел – совмещённый.

Из плюсов – большая прихожая (почти 14 кв. м.), в которой можно оборудовать гардеробную. Рядом детские сады, школы, сквер, фитнес-центр, супермаркеты. Отличная транспортная доступность – можно легко добраться в любую точку города.

Следующий вариант – современный двухуровневый лофт в старом доме на пересечении улиц Ф. Энгельса и Гоголевской, сразу за Серафимовской церковью. Дом компактный, всего на 15 квартир, с закрытой охраняемой территорией. На первом этаже студии – гостиная, совмещённая с кухней, а также санузел. На втором уровне – спальня.

Водопровод, канализация, стояки и электропроводка – новые. Всё управляется через систему «умный дом». По плану предусмотрена печь с дымоходом, можно сделать камин. Установлен двухконтурный котёл для отопления и горячей воды. Продавец отмечает, что в доме новая крыша, а кирпичные стены и перекрытия – вечные. Цена – 7150000 рублей, возможен торг и обмен.

И, наконец, самый дорогой вариант на сегодня – «трёшка» в четырёхэтажном доме на ул. Октябрьской. Второй этаж, 63,7 кв. м., совмещённый санузел, изолированные комнаты и трёхметровые потолки. Сделан евроремонт, окна выходят во двор. Дом после капремонта.

Комментарий владельца: «В квартире выполнен полный, глобальный, демонтаж всего, это новострой, с подбором качественных, дорогих и высокотехнологичных материалов. Объект готов полностью к проживанию, продаётся со всей мебелью и техникой. Комфортное, ухоженное, уютное, тёплое, светлое, жилье для семьи!» Стоит вся эта красота 8,5 млн рублей.